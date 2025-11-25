【ベストナイン】首位打者の広島・小園海斗が落選 最高出塁率との２冠も選出ならず…遊撃は巨人・泉口が初受賞
セ・パ両リーグのベストナインが２５日、発表された。今季セ・リーグ首位打者と最高出塁率の２冠に輝いた広島の小園海斗内野手は選出されなかった。
小園は今季１３８試合に出場し、今季は５２１打数１６１安打、打率３割９厘、３本塁打、４７打点。出塁率３割６分５厘はリーグトップで、首位打者との２冠に輝いた。三塁で６１試合、遊撃で５０試合、二塁で２２試合と複数ポジションで先発出場。開幕からシーズン中盤までは主に三塁、後半戦は主に遊撃を守っていた。チームにとっては大きいユーティリティー性が、ベストナインの選考にはマイナスに働いた可能性がある。
遊撃手部門は巨人のレギュラーを射止めた泉口が受賞。小園とは１２２票の差がついた。小園には二塁手部門で２票、三塁手部門で２票と３ポジションで票が入った。
【投票内訳】
◆遊撃部門
泉口（巨人）１９８
小園（広島）７６
矢野（広島）１
◆三塁部門
佐藤（阪神）２６９
小園（広島）２
高橋（中日）１
◆二塁部門
中野（阪神）２６２
牧（ＤｅＮＡ）５
吉川（巨人）４
田中（中日）２
小園（広島）２