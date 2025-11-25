セ・パ両リーグのベストナインが２５日、発表された。今季セ・リーグ首位打者と最高出塁率の２冠に輝いた広島の小園海斗内野手は選出されなかった。

小園は今季１３８試合に出場し、今季は５２１打数１６１安打、打率３割９厘、３本塁打、４７打点。出塁率３割６分５厘はリーグトップで、首位打者との２冠に輝いた。三塁で６１試合、遊撃で５０試合、二塁で２２試合と複数ポジションで先発出場。開幕からシーズン中盤までは主に三塁、後半戦は主に遊撃を守っていた。チームにとっては大きいユーティリティー性が、ベストナインの選考にはマイナスに働いた可能性がある。

遊撃手部門は巨人のレギュラーを射止めた泉口が受賞。小園とは１２２票の差がついた。小園には二塁手部門で２票、三塁手部門で２票と３ポジションで票が入った。

【投票内訳】

◆遊撃部門

泉口（巨人）１９８

小園（広島）７６

矢野（広島）１

◆三塁部門

佐藤（阪神）２６９

小園（広島）２

高橋（中日）１

◆二塁部門

中野（阪神）２６２

牧（ＤｅＮＡ）５

吉川（巨人）４

田中（中日）２

小園（広島）２