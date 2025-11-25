『ばけばけ』リヨがヘブンを求め訪ねてきて… 第43回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第43回が、26日に放送される。
【写真あり】相関図に"超重要キャラ"の姿が！ ネット「遂に…」
前回は、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）は、リヨ（北香那）にプレゼントされたウグイスを花田旅館でお披露目していた。なかなか「ホーホケキョ」と鳴かないウグイスに違う鳥ではないかと疑いはじめるトキとヘブンだったが、平太（生瀬勝久）の解説でウグイスだと納得する。数日後、ヘブンはリヨに招かれて知事（佐野史郎）の家でディナーをすることに。積極的なリヨの姿勢に知事と錦織（吉沢亮）は恋心に気づく。
今回は、トキ（高石あかり）のもとに錦織（吉沢亮）が訪ねてくる。錦織は知事（佐野史郎）にリヨ（北香那）がヘブン（トミー・バストウ）と恋仲にならないよう命じられ、そのサポートをトキに頼みに来たのだった。しかし、リヨにもヘブンとの恋の応援を頼まれていたトキは板挟みにあう。錦織とリヨ、どちらを手助けすればいいのか迷うトキ。そこにリヨがヘブンを求め訪ねてくる。
