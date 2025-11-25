セ・パ両リーグのベストナインが２５日に発表され、オリックスからは若月健矢捕手と中川圭太内野手がそれぞれ捕手部門、外野手部門で初受賞した。プロ１２年目の若月は１２１試合に出場し、課題だった打撃も打率２割７分２厘と開眼。自己最多タイの６本塁打、３１打点は同最多だった。ゴールデン・グラブとダブル受賞。球団を通じ「素晴らしい賞を受賞することができ、本当にうれしく思います。また来シーズンも選んでいただけるように、日々精進していきたいと思います」と喜びのコメントを寄せた。安定した守備力と強肩は日本球界でもトップクラス。１１月には侍ジャパンにも選出された。

中川は６０試合の出場にとどまった昨年から巻き返し、１１９試合でリーグ３位の打率２割８分４厘。自己最多タイの１２本塁打と長打力も発揮した。プロ７年目で花を咲かせた万能野手。「まさか自分が選んでいただけると思っていなかったので、とてもビックリしています。このような賞をいただき、とても光栄です。まだまだ成長していけるように、これからも一層努力していきたいと思います」と決意を新たにした。