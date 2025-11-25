【ベストナイン】プロ野球史上初！　セは９人全員がゴールデン・グラブ賞とＷ受賞

　セ・パ両リーグのベストナインが２５日に発表され、セ・リーグの受賞者は９人全てが１２日に発表された「三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者となった。

　セ制覇の阪神からリーグ史上最多タイの７人が選出。７人はいずれも今年のゴールデン・グラブ（ＧＧ）賞と同じ７人となったが、他球団で選出となった遊撃手・泉口（巨人）、外野手の岡林（中日）もＧＧ受賞者。史上初めてベストナインとＧＧ賞の受賞者９人が同じとなった。

　ＧＧ賞は７２年にダイヤモンドグラブ賞として創設。８６年から現名称となったが、７２年以降でこの２つをＷ受賞したのは過去に両リーグで７人が最多。セでは１９８１、９２年の２度、パでは１９８８、９２、２０１７年の３度で計５度。ちなみにＷ受賞の最少は１人ですべてセで、１９９０年の投手・斎藤雅樹（巨人）、９７年の捕手・古田敦也（ヤクルト）で２度。パの最少は２人で１２、１６年の２度。

　【セ・リーグ】

投手　　村上　頌樹（阪神）　初

捕手　　坂本誠志郎（阪神）　初

一塁手　大山　悠輔（阪神）　２年ぶり２度目

二塁手　中野　拓夢（阪神）　初※遊撃手で１度

三塁手　佐藤　輝明（阪神）　初

遊撃手　泉口　友汰（巨人）　初

外野手　森下　翔太（阪神）　初

　　　　近本　光司（阪神）　５年連続５度目

　　　　岡林　勇希（中日）　２年ぶり３度目