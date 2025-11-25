【ベストナイン】プロ野球史上初！　セは９人全員がゴールデン・グラブ賞とＷ受賞

セ・パ両リーグのベストナインが２５日に発表され、セ・リーグの受賞者は９人全てが１２日に発表された「三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者となった。

セ制覇の阪神からリーグ史上最多タイの７人が選出。７人はいずれも今年のゴールデン・グラブ（ＧＧ）賞と同じ７人となったが、他球団で選出となった遊撃手・泉口（巨人）、外野手の岡林（中日）もＧＧ受賞者。史上初めてベストナインとＧＧ賞の受賞者９人が同じとなった。

ＧＧ賞は７２年にダイヤモンドグラブ賞として創設。８６年から現名称となったが、７２年以降でこの２つをＷ受賞したのは過去に両リーグで７人が最多。セでは１９８１、９２年の２度、パでは１９８８、９２、２０１７年の３度で計５度。ちなみにＷ受賞の最少は１人ですべてセで、１９９０年の投手・斎藤雅樹（巨人）、９７年の捕手・古田敦也（ヤクルト）で２度。パの最少は２人で１２、１６年の２度。

【セ・リーグ】

投手 村上 頌樹（阪神） 初

捕手 坂本誠志郎（阪神） 初

一塁手 大山 悠輔（阪神） ２年ぶり２度目

二塁手 中野 拓夢（阪神） 初※遊撃手で１度

三塁手 佐藤 輝明（阪神） 初

遊撃手 泉口 友汰（巨人） 初

外野手 森下 翔太（阪神） 初

近本 光司（阪神） ５年連続５度目

岡林 勇希（中日） ２年ぶり３度目