いきものがかり主催フェスに地元・神奈川の先輩・ゆず出演決定 JUJUとともに第2弾発表
いきものがかりの初主催フェス『超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜』の第2弾出演アーティストとして、JUJUとゆずが発表された。
【写真】豪華！『超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜』出演アーティスト
同フェスは、いきものがかりのデビュー20周年を記念し、2026年3月14日、15日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで開催される特別イベント。初日の14日には、数々のヒット曲「やさしさで溢れるように」「奇跡を望むなら...」などで知られ、ジャンル・世代を超えて名曲を歌い継ぐカバーでも注目を集めるJUJUが追加アーティストとして登場。いきものがかりとはテレビ番組などで幾度も共演を重ねてきた。
15日には、いきものがかりの地元・神奈川の先輩であり、これまでにコラボレーションも行ってきたゆずの出演が決定。いきものがかりのメンバーは「彼らの存在がないと、いきものがかりは結成しなかった」とも語っており、尊敬するアーティストとの共演が実現する。
2日間にわたる同フェスでは、いきものがかりと縁のある豪華アーティストたちがLaLa arena TOKYO-BAYに集結。アーティストと観客が一体となって祝う、記念すべき2日間限定の特別なステージとなる。
■『超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜』
2026年3月14日(土) 【DAY1】
出演：いきものがかり／アイナ・ジ・エンド／上白石萌音／JUJU／スキマスイッチ／槇原敬之（五十音順）
▼2026年3月15日(日) 【DAY2】
出演：いきものがかり／TOMOO／秦 基博／ゆず／wacci（五十音順）
