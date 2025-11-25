【ハニーズのライム色】が可愛い！ 40・50代に似合う♡「着映えトップス」

落ち着いたトーンの洋服に偏りがちな冬コーデ。気分を一新するなら、爽やかなライム色のアイテムを取り入れてみて。今回編集部が注目したのは、【ハニーズ】でゲットできるライム色のトップス。レイヤード風やリメイク風など、一癖あるデザインでコーデの主役になりそう。派手すぎない色味でミドル世代のデイリーコーデにぴったりなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

1枚でサマ見えが狙える！ レイヤード風のデザイン

【ハニーズ】「レイヤード風トップス」\2,480（税込）

顔まわりがパッと明るく見えそうなライム色のトップス。Tシャツをレイヤードしたようなデザインが特徴で、シンプルながら1枚で存在感があります。キレイ見えが狙えるハイネックのトップスなので、ミドル世代のデイリーコーデにぴったり。裏面はシャギー素材になっており、しっかりと防寒もできそうなのが嬉しいポイント。タックアウトでもサマになるため、1枚あればコーデのバリエーションが広がるかも。

切り替えデザインがアクセントのライム色トップス

【ハニーズ】「リメイク風ビッグトップス」\2,980（税込）

爽やかなライム色で、冬コーデのマンネリ打破ができそうなトップス。リメイク風の切り替えデザインが可愛らしく、一点投入で着映え感がアップしそう。公式サイトには「ゆったり幅とヒップまで隠れる丈感のビッグサイズ」とあり、おしゃれ見えしながら体型カバーも狙えるようです。ジーンズと合わせたカジュアルなスタイルはもちろん、細身のスカートで上品に仕上げるのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Emika.M