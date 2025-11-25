【ベストナイン】ＧＧ賞に続いて４球団が無念の選出ゼロ　セは阪神が７２年ぶり最多タイ７人受賞で３チームが“落選”

　今季のセ・パ両リーグのベストナインが２５日、発表された。今月１２日に発表された三井ゴールデン・グラブ賞に続いて選出ゼロとなったのは、ヤクルト、ＤｅＮＡ、広島、ロッテの計４球団となった。

　セ・リーグは２年ぶり７度目のリーグ制覇を果たした阪神からは村上頌樹投手、佐藤輝明三塁手、森下翔太外野手ら７人が受賞。７人選出は１９５３年の巨人以来７２年ぶりの快挙となった。他に、巨人からは泉口友汰遊撃手が受賞。中日からは岡林勇希外野手が選出され、セ・リーグは３球団が選出ゼロとなった。

　パリーグは、５年ぶりに日本一に輝いたソフトバンクからモイネロ投手、牧原大成二塁手、柳町達外野手、周東佑京外野手の４人が受賞。楽天からは村林一輝三塁手、宗山塁遊撃手で、オリックスからは若月健矢捕手、中川圭太外野手の２人。他には西武、日本ハムから各１人が選出され、ロッテからは選出されなかった。

【ベストナイン受賞者】

※数字は記者投票の得票数

　◆セ・リーグ（有効投票数２７５）

　▼投手　村上頌樹（阪神）　　１９２票＝初

　▼捕手　坂本誠志郎（阪神）　２５８票＝初

　▼一塁手　大山悠輔（阪神）　２６５票＝２年ぶり２回目

　▼二塁手　中野拓夢（阪神）　２６２票＝初（遊撃で１回受賞）

　▼三塁手　佐藤輝明（阪神）　２６９票＝初

　▼遊撃手　泉口友汰（巨人）　１９８票＝初

　▼外野手　森下翔太（阪神）　２６６票＝初

　▼外野手　近本光司（阪神）　２４５票＝５年連続５回目

　▼外野手　岡林勇希（中日）　２４４票＝２年ぶり２回目

　◆パ・リーグ（有効投票数２２９）

　▼投手　モイネロ（ソフトバンク）　１５５票＝初

　▼捕手　若月健矢（オリックス）　１６９票＝初

　▼一塁手　ネビン（西武）　１９４票＝初

　▼二塁手　牧原大成（ソフトバンク）　２１１票＝初

　▼三塁手　村林一輝（楽天）　１６５票＝初

　▼遊撃手　宗山塁（楽天）　９８票＝初

　▼外野手　柳町達（ソフトバンク）　２２６票＝初

　▼外野手　中川圭太（オリックス）　１５５票＝初

　▼外野手　周東佑京（ソフトバンク）　９２票＝２年連続２回目

　▼ＤＨ　レイエス（日本ハム）　２２８票＝２年連続２回目