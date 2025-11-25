【ベストナイン】ＧＧ賞に続いて４球団が無念の選出ゼロ　セは阪神が７２年ぶり最多タイ７人受賞で３チームが“落選”

今季のセ・パ両リーグのベストナインが２５日、発表された。今月１２日に発表された三井ゴールデン・グラブ賞に続いて選出ゼロとなったのは、ヤクルト、ＤｅＮＡ、広島、ロッテの計４球団となった。

セ・リーグは２年ぶり７度目のリーグ制覇を果たした阪神からは村上頌樹投手、佐藤輝明三塁手、森下翔太外野手ら７人が受賞。７人選出は１９５３年の巨人以来７２年ぶりの快挙となった。他に、巨人からは泉口友汰遊撃手が受賞。中日からは岡林勇希外野手が選出され、セ・リーグは３球団が選出ゼロとなった。

パリーグは、５年ぶりに日本一に輝いたソフトバンクからモイネロ投手、牧原大成二塁手、柳町達外野手、周東佑京外野手の４人が受賞。楽天からは村林一輝三塁手、宗山塁遊撃手で、オリックスからは若月健矢捕手、中川圭太外野手の２人。他には西武、日本ハムから各１人が選出され、ロッテからは選出されなかった。

【ベストナイン受賞者】

※数字は記者投票の得票数

◆セ・リーグ（有効投票数２７５）

▼投手 村上頌樹（阪神） １９２票＝初

▼捕手 坂本誠志郎（阪神） ２５８票＝初

▼一塁手 大山悠輔（阪神） ２６５票＝２年ぶり２回目

▼二塁手 中野拓夢（阪神） ２６２票＝初（遊撃で１回受賞）

▼三塁手 佐藤輝明（阪神） ２６９票＝初

▼遊撃手 泉口友汰（巨人） １９８票＝初

▼外野手 森下翔太（阪神） ２６６票＝初

▼外野手 近本光司（阪神） ２４５票＝５年連続５回目

▼外野手 岡林勇希（中日） ２４４票＝２年ぶり２回目

◆パ・リーグ（有効投票数２２９）

▼投手 モイネロ（ソフトバンク） １５５票＝初

▼捕手 若月健矢（オリックス） １６９票＝初

▼一塁手 ネビン（西武） １９４票＝初

▼二塁手 牧原大成（ソフトバンク） ２１１票＝初

▼三塁手 村林一輝（楽天） １６５票＝初

▼遊撃手 宗山塁（楽天） ９８票＝初

▼外野手 柳町達（ソフトバンク） ２２６票＝初

▼外野手 中川圭太（オリックス） １５５票＝初

▼外野手 周東佑京（ソフトバンク） ９２票＝２年連続２回目

▼ＤＨ レイエス（日本ハム） ２２８票＝２年連続２回目