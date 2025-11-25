【ベストナイン】阪神勢がまたジャック　リーグ史上最多タイ７人…セパ受賞者一覧

写真拡大

　セ・パ両リーグのベストナインが２５日に発表され、セ・リーグを制した阪神が９ポジション中７ポジションを“ジャック”した。同一球団による７ポジションの受賞は、１９５３年巨人と並びリーグ最多タイ（パ・リーグは１９９２年西武の８人がある）。同じ７人が受賞したゴールデン・グラブ賞に続き、またも虎戦士が独占した。

　阪神では投手の村上、捕手の坂本、二塁手の中野、三塁手の佐藤輝、外野手の森下が初受賞（中野は遊撃手で１度受賞）。一塁手の大山は２年ぶり２度目、外野手の近本は５年連続５度目の受賞となった。

　パ・リーグは日本一に輝いたソフトバンクから４人。モイネロ、牧原大、柳町が初受賞した。遊撃手部門では楽天・宗山が両リーグのルーキーで唯一選ばれた。

【セ・リーグ】

投手　　村上　頌樹（阪神）　初

捕手　　坂本誠志郎（阪神）　初

一塁手　大山　悠輔（阪神）　２年ぶり２度目

二塁手　中野　拓夢（阪神）　初※遊撃手で１度

三塁手　佐藤　輝明（阪神）　初

遊撃手　泉口　友汰（巨人）　初

外野手　森下　翔太（阪神）　初

　　　　近本　光司（阪神）　５年連続５度目

　　　　岡林　勇希（中日）　２年ぶり３度目

【パ・リーグ】

投手　　モイネロ（ソフトバンク）　初

捕手　　若月　健矢（オリックス）　初

一塁手　ネビン（西武）　初

二塁手　牧原　大成（ソフトバンク）　初

三塁手　村林　一輝（楽天）　初

遊撃手　宗山　塁（楽天）　初

外野手　柳町　達（ソフトバンク）　初

　　　　中川　圭太（オリックス）　初

　　　　周東　佑京（ソフトバンク）　２年連続２度目

　　　　レイエス（日本ハム）　２年連続２度目