【ベストナイン】阪神勢がまたジャック　リーグ史上最多タイ７人…セパ受賞者一覧

セ・パ両リーグのベストナインが２５日に発表され、セ・リーグを制した阪神が９ポジション中７ポジションを“ジャック”した。同一球団による７ポジションの受賞は、１９５３年巨人と並びリーグ最多タイ（パ・リーグは１９９２年西武の８人がある）。同じ７人が受賞したゴールデン・グラブ賞に続き、またも虎戦士が独占した。

阪神では投手の村上、捕手の坂本、二塁手の中野、三塁手の佐藤輝、外野手の森下が初受賞（中野は遊撃手で１度受賞）。一塁手の大山は２年ぶり２度目、外野手の近本は５年連続５度目の受賞となった。

パ・リーグは日本一に輝いたソフトバンクから４人。モイネロ、牧原大、柳町が初受賞した。遊撃手部門では楽天・宗山が両リーグのルーキーで唯一選ばれた。

【セ・リーグ】

投手 村上 頌樹（阪神） 初

捕手 坂本誠志郎（阪神） 初

一塁手 大山 悠輔（阪神） ２年ぶり２度目

二塁手 中野 拓夢（阪神） 初※遊撃手で１度

三塁手 佐藤 輝明（阪神） 初

遊撃手 泉口 友汰（巨人） 初

外野手 森下 翔太（阪神） 初

近本 光司（阪神） ５年連続５度目

岡林 勇希（中日） ２年ぶり３度目

【パ・リーグ】

投手 モイネロ（ソフトバンク） 初

捕手 若月 健矢（オリックス） 初

一塁手 ネビン（西武） 初

二塁手 牧原 大成（ソフトバンク） 初

三塁手 村林 一輝（楽天） 初

遊撃手 宗山 塁（楽天） 初

外野手 柳町 達（ソフトバンク） 初

中川 圭太（オリックス） 初

周東 佑京（ソフトバンク） ２年連続２度目

レイエス（日本ハム） ２年連続２度目