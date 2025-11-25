全国各地から集まった手づくり作品！浜松ハンドメイドマルシェ2026

浜松ハンドメイドマルシェ実行委員会は、全国のハンドメイド作家による手づくり作品の展示・販売イベント「浜松ハンドメイドマルシェ2026」を、2026年1月17日(土)・18日(日)の2日間、アクトシティ浜松 展示イベントホールにて開催します。

3回目の開催となる今回は、2日間合計で約800ブースが出店予定です。

アクセサリーや雑貨、ファッション、食品など16,000点以上の作品が集結するほか、15種類の体験教室も開催され、ものづくり文化の今を感じられるイベントです。

浜松ハンドメイドマルシェ2026

入場料：当日券600円、前売券500円 ※小学生以下は入場無料

開催日時：2026年1月17日(土)・18日(日) 11:00〜17:00 ※当日券は16:40まで販売

会場：アクトシティ浜松 展示イベントホール (静岡県浜松市)

「ハンドメイドマルシェ」は、北海道から九州まで全国12都市で「ものづくり市民の作品発表の場」や「作り手と買い手が直接交流できる市民マーケット」の創出を目指して開催されています。ものづくり文化が深く根付く浜松での開催は、全国から作り手が一堂に会する貴重な機会です。

合計約800ブース！「自分だけのお気に入り」と出会える2日間

会場には、アクセサリーやインテリア雑貨、ファッション等の作品から、焼き菓子や和菓子、調味料等の食品まで、ジャンルを問わず16,000点以上の手づくり作品が集まり、販売・展示されます。

2日間合計で約800ブースが出店し、多くの作品の中から「自分だけのお気に入り」を探すワクワク感を味わえます。

どの作品も作家本人が想いを込めて制作した特別な一品ばかり。全国各地から集まった手づくり作品に囲まれて、まさに“ハンドメイド尽くし”の2日間を楽しめます。

作家本人と交流！想いの込もった一品を探せるイベント

当日は作品を制作した作家本人が出店します。作り手との交流を楽しみながら、作品に込められた想いやこだわりを直接聞くことができるのも魅力です。

作品の魅力をより深く感じることができ、ここでしか出会えない特別な一品を見つけられます。

2025年2月の前回開催では2日間合計で約9,900人の来場者を迎え、「手づくり」をテーマに作家との交流を楽しむ声が会場中に広がりました。

初めてでも安心！15種類の体験教室（ワークショップ）

イベント当日は、アクセサリーやファンシー雑貨、アートなど、15種類の作品づくりを体験できる教室（ワークショップ）が開催されます。

作家本人が先生となって丁寧に教えてくれるため、ハンドメイドが初めての方でも安心して参加可能です。

世界に一つだけのオリジナル作品づくりを体験できる、子どもから大人まで手づくりの楽しさを実感できる人気コーナーです。

全国の作家と直接交流しながら、16,000点以上の作品からお気に入りを探せる2日間。手づくりの楽しさを体験できるワークショップも見逃せません。

アクトシティ浜松 展示イベントホールで開催される「浜松ハンドメイドマルシェ2026」の紹介でした。

