柔道女子４８キロ級で連覇を含む五輪５大会連続メダリストで、「ＹＡＷＡＲＡちゃん」の愛称で親しまれている谷亮子さんが、長嶋茂雄さんの「お別れの会」でのオフショットを投稿した。

６月３日に肺炎のため８９歳で死去した長嶋さんの「お別れの会」は２１日に東京ドームで開催され、亮子さんは巨人の外野手として活躍した夫・佳知氏とともに献花で別れを告げた。

２５日までに更新したインスタグラムでは「長嶋茂雄さん お別れの会 読売ジャイアンツ 坂本勇人選手とご一緒しました。坂本選手と谷は共に読売巨人軍で一緒にプレーし幾度もリーグ制覇 そして日本一を成し遂げてきました」とつづり、坂本との３ショットをアップ。

「当時、息子たちと一緒に東京ドームで開催のファン感謝祭に球団の方が家族もご招待してくださりその時に坂本選手にお会いしたのが最初でした。真っ直ぐな眼差しで坂本選手が入団２年目の２０歳だったことを覚えています」と振り返り、「あれから毎年、勝負強い素晴らしいご活躍の連続で多くのファンのみなさんを魅了し続けています。読売ジャイアンツが誇る日本プロ野球界を代表する坂本選手をこれからも応援しています。素敵なお写真ありがとうございます とても嬉（うれ）しいです またお会いできる機会を楽しみにしています」と記した。

この投稿には「谷さん夫婦と坂本選手素敵」「素敵な記念写真ですね」「坂本選手が想像以上に背が高くて、ビックリしました」「３人が揃（そろ）うと、素晴らし過ぎるレジェンド勢揃い」「ナイススリーショット」などの声が寄せられている。