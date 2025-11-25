ゲーム実況を行うグループYouTuber「三人称」のメンバー・鉄塔が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「彼女以外の女性複数人と関係を持っていた」として、活動休止することを発表した。



【写真】ゲーム実況者の鉄塔

鉄塔は「今後の活動について」と題して文書を公開。「メンバーとの相談の結果、鉄塔は一定期間活動を休止することにしました」と発表した。前提として「これまでオープンにはしてこなかったのですが、僕にはかねてから交際している女性がいます」と公表。その女性はメンバー2人にも紹介済みだったが「先日、僕が彼女以外の女性複数人と関係を持っていたことが、彼女と三人称のメンバーの知るところとなりました」と自身が浮気していた事実を明かした。



彼女については「誠心誠意謝罪をし、現在もそばに居てくれています」と現在も交際中であることを公表。しかし「この件でメンバー二人からの信頼を失ってしまったことは確かであり、仲間としてそのままの状態で活動を続けていくべきではないのではないか、と思うようになりました」と葛藤も明かした。



鉄塔は罪悪感や、メンバーの今後の活動も考えて、グループからの脱退を提案。その際に「厳しく叱責を受け」たとしながらも、メンバーや関係者からの声を受けて「きちんと自分の行いに向き合い、反省し、今一度自分の立場を見つめ直し、しっかりと前を向いて進んでいくべきだと考えました」と思い直したという。その結果「最終的には、メンバーにこの提案を受け入れてもらい、しばらくの間、活動を休止するという結論になりました」と記した。



この活動休止に伴い、2026年1月12日に決まっていたグループでの単独イベントの中止も発表。今後について「復帰時期は決まっておりませんが、自分を見つめ直す期間と捉え、現在交際中である彼女ときちんと向き合い、また、活動を続ける他のメンバーを応援して、いずれ迎え入れて貰えるように自分も努力したいと思います」と記した。



メンバーのドンピシャも同日に公開した文書で「鉄塔が複数の女性と関係を持っていた事実、そしてそのことを他のメンバーに隠していた行為は、三人称というグループとして活動を続ける上で深刻な影響を及ぼす問題です」と非難。そして「これは3人の間の信頼関係を揺るがすものであり、ドンピシャ・ぺちゃんこ（メンバー）は鉄塔に対して深い失望を覚えました」と記した。



三人称は2011年から活動するゲーム実況グループ。メンバーはドンピシャ、ぺちゃんこ、鉄塔の3人。2025年11月25日現在のYouTubeチャンネル登録者は87.9万人。累計再生数は10億回超。鉄塔はエッセイや、文化放送で冠ラジオ番組「三人称鉄塔 ひとりのよる」を持つなど、ゲーム実況以外でもマルチに活動していた。



（よろず～ニュース編集部）