ホイッスル三好が運営する「中国ラーメン揚州商人」から、冬の季節商品「冬かきラーメン」が登場します。

2025年12月1日(月)から2026年3月1日(日)までの期間限定で、首都圏38店舗にて販売されるメニューです。

中国ラーメン揚州商人「冬かきラーメン」

販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年3月1日(日)予定

価格：1,280円〜1,300円(税込) ※店舗によって価格が異なります

販売場所：中国ラーメン揚州商人全店舗

主な具材：かき、わかめ、のり など

「冬かきラーメン」は、20年以上前から毎年好評を博している中国ラーメン揚州商人の冬の定番商品です。

2025年の冬かきラーメンは、使用する「かき」を広島産のLサイズにバージョンアップしました。

サイズアップにより、かき特有のクリーミーさが格段に増しています。

かきの旨味が凝縮した濃厚なスープは、さらに上品な旨味へと引き上げられました。

豊かな磯の香りが漂うスープと、食べ応えのあるプリプリとした食感のかきが楽しめます。

選べる4種類の自家製麺と贅沢トッピング

麺は、中国ラーメンへのこだわりから生まれた4種類の自家製麺から選択可能です。

上品なコシの細麺「柳麺(りゅうめん)」、もちもちとした食感の中太麺「揚州麺(ようしゅうめん)」、独自開発した極太麺「刀切麺(とうせつめん)」、そして美味しくて健康に配慮した「低糖質麺」(＋130円 税込)がラインナップされています。

さらに贅沢に楽しみたい方のために、かきのトッピングも用意されています。

かきトッピング(3個)はプラス320円(税込)、かきトッピング(6個)はプラス640円(税込)で追加可能です。

かき好きにはたまらない、満足感の高い極上の一杯。

中国ラーメン揚州商人「冬かきラーメン」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post かきの旨味が凝縮した濃厚なスープ！中国ラーメン揚州商人「冬かきラーメン」 appeared first on Dtimes.