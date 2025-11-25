NPB(日本野球機構)は25日、今季のベストナインを発表。セ・リーグはリーグ優勝した阪神から、三塁手の佐藤輝明選手をはじめとする7人が選ばれました。

佐藤選手は、今季打率.277、40本塁打、102打点でリーグ優勝に貢献。ホームラン王、打点王、ゴールデン・グラブ賞に加え、プロ5年目で初のベストナインを手にしました。

また佐藤選手に加え、村上頌樹投手、捕手の坂本誠志郎選手、二塁手の中野拓夢選手、外野手の森下翔太選手の5人が初選出。一塁手の大山悠輔選手は2年ぶり2度目で、外野手の近本光司選手は5年連続5度目の受賞となりました。

遊撃手では巨人の泉口友汰選手が2年目で初受賞。133試合で打率.301に初のゴールデン・グラブ賞と飛躍の1年となりました。外野手では中日の岡林勇希選手は2年ぶり3度目の受賞。全ポジションともゴールデン・グラブ賞と同じ顔ぶれとなりました。

球団別では阪神が7選手でリーグ最多。優勝した2023年シーズンは受賞が3人でしたが、NPB最速優勝記録(9月8日)を1日上回る“歴代最速優勝”を達成し、大量選出となりました。また佐藤選手が両リーグを通じて最多269票を獲得しています。

▽各ポジションの票数上位選手

【投手】

村上頌樹(神) 192票 ★初

才木浩人(神) 38票

石井大智(神) 32票

【捕手】

坂本誠志郎(神) 258票 ★初

岸田行倫(巨) 10票

山本祐大(De) 4票

【一塁手】

大山悠輔(神) 265票 ★2年ぶり2度目

オスナ(ヤ) 6票

佐野恵太(De) 2票

【二塁手】

中野拓夢(神) 262票 ★初

牧秀悟(De) 5票

吉川尚輝(巨) 4票

【三塁手】

佐藤輝明(神) 269票 ★初

村上宗隆(ヤ) 3票

小園海斗(広) 2票

【遊撃手】

泉口友汰(巨) 198票 ★初

小園海斗(広) 76票

矢野雅哉(広) 1票

【外野手】森下翔太(神) 266票 ★初近本光司(神) 245票 ★5年連続5度目岡林勇希(中) 244票 ★2年ぶり3度目上林誠知(中) 23票ファビアン(広) 15票