【特典缶バッジつき】「エヴァンゲリオン」クリスマスケーキ2025登場（公式ライセンス商品）
「プリロール」を運営する株式会社栄通は、「エヴァンゲリオン」クリスマス限定デザインのプリントケーキを、2025年10月21日（火）より予約受付開始している。※商品は全て版権契約を交わしている
「エヴァンゲリオン」の人気キャラクターたちがクリスマスケーキとなって登場する。選べるケーキのデザインは全7種。碇シンジ、綾波レイ、式波・アスカ・ラングレー、真希波・マリ・イラストリアス、渚カヲルなど。
ケーキは、購入時に「ホイップクリーム」か「チョコクリーム」かを選べるという。
特典缶バッジ付き
ケーキ1点購入につき、特典缶バッジが一つもらえる。
特典缶バッジは、ケーキと同じデザインになるという。
商品はプリロールホームページより予約受付中。クール便にて全国へ配送。
※2025年11月、12月の「お届け指定分」は受付数量に限りがある。
■商品名
クリスマスプリケーキ
■商品価格
5,670円（税込）※クール便送料別
Xmasプリケーキ2025（綾波レイ）
Xmasプリケーキ2025（式波・アスカ・ラングレー）
■商品サイズ
ホールケーキ 5号サイズ（直径15センチ×高さセンチ）
■注文方法
商品専用サイトより注文
■配送形態
ヤマト運輸によるクール便配送
※『エヴァンゲリオン』クリスマスケーキ2025コーナーはこちら
※問合せ先はこちら
株式会社栄通 プリロール担当
〒192-0352 八王子市大塚 466-1
Xmasプリケーキ2025（真希波・マリ・イラストリアス）
Xmasプリケーキ2025（渚カヲル）