【特典缶バッジつき】「エヴァンゲリオン」クリスマスケーキ2025登場（公式ライセンス商品）

「プリロール」を運営する株式会社栄通は、「エヴァンゲリオン」クリスマス限定デザインのプリントケーキを、2025年10月21日（火）より予約受付開始している。※商品は全て版権契約を交わしている

「エヴァンゲリオン」の人気キャラクターたちがクリスマスケーキとなって登場する。選べるケーキのデザインは全7種。碇シンジ、綾波レイ、式波・アスカ・ラングレー、真希波・マリ・イラストリアス、渚カヲルなど。

ケーキは、購入時に「ホイップクリーム」か「チョコクリーム」かを選べるという。

特典缶バッジ付き

【購入特典缶バッジ付き】

ケーキ1点購入につき、特典缶バッジが一つもらえる。

特典缶バッジは、ケーキと同じデザインになるという。

商品はプリロールホームページより予約受付中。クール便にて全国へ配送。

※2025年11月、12月の「お届け指定分」は受付数量に限りがある。

〈商品概要〉

■商品名

クリスマスプリケーキ

■商品価格

5,670円（税込）※クール便送料別

Xmasプリケーキ2025（綾波レイ）

Xmasプリケーキ2025（式波・アスカ・ラングレー）

■商品サイズ

ホールケーキ 5号サイズ（直径15センチ×高さセンチ）

■注文方法

商品専用サイトより注文

■配送形態

ヤマト運輸によるクール便配送

※『エヴァンゲリオン』クリスマスケーキ2025コーナーはこちら

※問合せ先はこちら

株式会社栄通 プリロール担当

〒192-0352 八王子市大塚 466-1

Xmasプリケーキ2025（真希波・マリ・イラストリアス）

Xmasプリケーキ2025（渚カヲル）