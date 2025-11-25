「あんぱん」中沢元紀、栄養たっぷり手料理4品を公開「美味しそうすぎる」「完璧なメニュー」
【モデルプレス＝2025/11/25】俳優の中沢元紀が11月24日、自身のInstagramを更新。栄養バランスの取れた食事の写真を投稿し、話題となっている。
【写真】25歳朝ドラ俳優「美味しそうすぎる」凝った料理
中沢は「本日もありがとうございました！ どんどんブラッシュアップしていくぞ」とつづり、俳優の草なぎ剛が主演を務め、自身が出演する舞台「シッダールタ」についてコメント。「明日は2公演！ 栄養とって、頑張ります 今日は心地よい疲労感と満腹感でよく寝れそうです」と続け、食事の写真を公開した。刺身とアボカドのサラダをメインに、ニンジンとごぼうのきんぴら、豆腐・ネギ・えのきの味噌汁、炊き込みご飯が並び、野菜がたっぷりで彩り豊かな食卓となっている。
この投稿には「美味しそうすぎる」「仕事の後に作ってるの！？」「完璧なメニュー」「栄養バランスばっちり」「彩り綺麗」などの反響が寄せられている。
中沢は、NHK連続テレビ小説「あんぱん」で、柳井嵩（北村匠海）の弟・千尋を演じ、話題を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳朝ドラ俳優「美味しそうすぎる」凝った料理
◆中沢元紀、豪華4品の料理を披露
中沢は「本日もありがとうございました！ どんどんブラッシュアップしていくぞ」とつづり、俳優の草なぎ剛が主演を務め、自身が出演する舞台「シッダールタ」についてコメント。「明日は2公演！ 栄養とって、頑張ります 今日は心地よい疲労感と満腹感でよく寝れそうです」と続け、食事の写真を公開した。刺身とアボカドのサラダをメインに、ニンジンとごぼうのきんぴら、豆腐・ネギ・えのきの味噌汁、炊き込みご飯が並び、野菜がたっぷりで彩り豊かな食卓となっている。
◆中沢元紀の投稿に反響
この投稿には「美味しそうすぎる」「仕事の後に作ってるの！？」「完璧なメニュー」「栄養バランスばっちり」「彩り綺麗」などの反響が寄せられている。
中沢は、NHK連続テレビ小説「あんぱん」で、柳井嵩（北村匠海）の弟・千尋を演じ、話題を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】