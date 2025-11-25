フジ松村未央アナ、娘の姿公開「可愛い」「お洒落さん」の声
【モデルプレス＝2025/11/25】フジテレビの松村未央アナウンサーが11月24日、自身のInstagramを更新。娘の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】夫は陣内智則 39歳フジアナ「お洒落さん」娘の姿公開
松村アナは「short trip to Karuizawa」とつづり、軽井沢への旅行写真を投稿。黒のロングコートにキャップを被り、スニーカーを履いた松村アナの姿や、白いダウンコートを着て楽しそうなポーズを取る娘の写真を披露している。
この投稿に「可愛い」「とても素敵」「お洒落さん」「美人なママ」などとコメントが集まっている。
松村アナは、お笑いタレント・陣内智則と2017年6月30日に入籍し、11月15日にハワイで挙式。2019年10月31日に第1子長女が誕生した。（modelpress編集部）
