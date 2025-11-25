Â¼½Å°ÉÆà¡¢ÃÏ¸µ¡¦»³¸ý¤ÇÂçÌòÌ³¤á¤ë ¡È¤â¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¡É¤Ë¤â²óÅú¡ÖÄï¤È°ì½ï¤Ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/25¡Û»³¸ý¸©½Ð¿È¤Ç»³¸ý¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤¬11·î24Æü¡¢JR¿·»³¸ý±Ø¡Ê»³¸ý»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´³«Àß20¼þÇ¯µÇ° SL¤ä¤Þ¤°¤Á¹æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È ¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯ÈäÏª¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë½ÐÈ¯¼°Åµ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÎÂçÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ¼½Å°ÉÆà¡Ö´é¤¬Éâ¼ð¤ó¤Ç¤¿Æü¡×¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤¬¥ì¥Ù¥Á
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖJRA¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´¡×¡ÊJR¿·»³¸ý±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¡Ë¤È¡¢¿·»³¸ý±Ø¡ÝÄÅÏÂÌî±Ø´Ö¤òÁö¤ë¡ÖSL¤ä¤Þ¤°¤Á¹æ¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¤â¤Î¡£JRA¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´¤´ÅöÃÏ¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¡×¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î°ì¤Ä¤¬SL¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¼°Åµ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢JRA¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´¤ÎÂÔÄ»½ã¿Í½êÄ¹¤«¤é¡¢¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´¤ÎÎò»Ë¤È¡¢¡ÖÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëJRÀ¾ÆüËÜ¤ÈJRA¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¶¦Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£ÂÔÄ»½êÄ¹¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤ä´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë¼ÔÆ±»Î¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£ËÜÆü¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ê¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¡£SL¤Ë¾è¤Ã¤¿¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î·Ç½Ð¤Ï¤Ê¤¤¤¬¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´´ÛÆâ¤ÇÇ¯Æâ°ìÇÕÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò¥¢¥ó¥ô¥§¡¼¥ë¤·¤¿Â¼½Å¤Ï¡¢¡Ö¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¤¯¤ó¤ÎË¹»Ò¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥°¤¬¤¤¤Æ²¿²ó¤â¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÄï¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÇÄï¤È¤«¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¾èÇÏÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸å¤Ï¤¤¤è¤¤¤è½ÐÈ¯¼°¡£¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ï½ÐÈ¯¤ò¸«Á÷¤ë¤¿¤á400¿Í¤Î´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£´Ö¶á¤ÇSL¤ò¸«¤ë¤ÈÂ¼½Å¤Ï¡ÖÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤´é¡£Â¼½Å¤Î¹ç¿Þ¤Ç¡ÖSL¤ä¤Þ¤°¤Á¹æ¡×¤¬µ¥Å«¤ò¶Á¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈ¯¼Ö¤·¡¢¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ¼½Å¤â¾è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸«Á÷¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¡£JRA¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´¤Î20¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¡Ö¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¤¯¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤ªµ¤·Ú¤Ë¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Â¼½Å°ÉÆà¡¢JR¿·»³¸ý±Ø¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ
¢¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ªÈäÏªÌÜ
¢¡Â¼½Å°ÉÆà¡¢SL¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¶Ã¤
