キスマイ藤ヶ谷太輔、JO1・なにわ・トラジャメンバーとの食事会公開にファン衝撃「ガヤスカの可能性無限大」「現実だなんて信じられない」
【モデルプレス＝2025/11/25】Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が11月24日、自身のInstagramを更新。グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の金城碧海・Travis Japanの七五三掛龍也・なにわ男子の大橋和也との食事会の様子を公開した。
【写真】キスマイ・JO1・なにわ・トラジャ、貴重な交流の様子
この日、藤ヶ谷は「4人で食事に行けた。あー楽しかった！！喉が枯れるくらい笑ったよ」と添えて、金城・七五三掛・大橋とのオフショットを投稿。藤ヶ谷と金城はテレビ朝日系バラエティ「10万円でできるかな」（毎週月曜よる8時〜）で度々共演しており、1月22日の投稿では年末の音楽番組でばったり会った際の2ショットも披露している。
また七五三掛も自身のInstagramで「みんなで食事に行くことができました！！楽しすぎました！！ありがとうございました」とつづり、藤ヶ谷・金城・大橋との記念写真を投稿していた。
この投稿には「ガヤ（藤ヶ谷太）スカ（金城）しめ（七五三掛）プリン（大橋）尊い」「奇跡の食事会」「ガヤスカの可能性無限大」「現実だなんて信じられない」「想像以上に仲良しで嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆藤ヶ谷太輔・金城碧海・七五三掛龍也・大橋和也で食事会満喫
◆藤ヶ谷太輔・金城碧海・七五三掛龍也・大橋和也の食事会に反響
