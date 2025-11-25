25日、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節ではチェルシーとバルセロナが顔を合わせる。両チームの戦いでは過去にいくつものスーパープレイが生まれてきたが、劇的弾という意味では元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタが決めた一撃がインパクト抜群だろう。



もう16年前のことになるが、ジョゼップ・グアルディオラ体制だったバルセロナは2008-09シーズンのCL準決勝でチェルシーと対決。当時のチェルシーはシーズン途中に指揮官ルイス・フェリペ・スコラーリを解任するなど混乱気味ではあったが、ジョン・テリーやフランク・ランパード、ディディエ・ドログバ、マイケル・エッシェン、ミヒャエル・バラックなど経験豊富な選手が揃っており、しかも指揮官には途中からフース・ヒディンクが就任。短期決戦ではかなり厄介なチームだったと言える。





バルセロナのホームで行われた1stレグはスコアレスドローに終わり、2ndレグではエッシェンのスーパーゴールでチェルシーが先制。そのまま1-0で試合は進み、バルセロナはチェルシーの守備にかなり手を焼いていた。バルセロナの敗退かと思われた後半アディショナルタイム、チームを救ったのがイニエスタだ。相手のクリアボールが中途半端になり、それを拾ったリオネル・メッシの横パスにイニエスタが右足一閃。劇的な同点ゴールとなり、アウェイゴールルールでバルセロナが勝ち上がった。スペイン『SPORT』によると、イニエスタは当時のゴールについて「16年前のことだけど、まるで昨日のことのように覚えている。思い出さずにはいられない。信じられないほど重要なゴールだった」と振り返っている。今では両チームの顔ぶれが変わっているが、今回はどのようなゲームとなるのか。何かとドラマを生んできたカードだけに、今節の注目カードの1つとなる。