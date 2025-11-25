¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1950Ç¯Âå¤Ë¤Ï¸½Âå¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÉáµÚ¡©¼÷»Ê¥½¥ó¥°¤«¤é¸«¤ë¾¼ÏÂ¤Î¼÷»Ê¤ÎÎò»Ë
¡¡¾¼ÏÂ²ÎÍØ¡¢¾¼ÏÂ¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡¢¼÷»Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÃæ¾¥¿¥«¥Î¥ê¡¦¶¶ËÜºÚÄÅÈþ¤Î¾¼ÏÂÒÄ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¡Ê¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÁÅý¿©¡¦¼÷»Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤ÎÃæ¾¥¿¥«¥Î¥ê¤µ¤ó¤¬³Ú¶Ê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é²òÀâ¡£¶¶ËÜºÚÄÅÈþ¤µ¤ó¡Ê¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê°®¤ê¼÷»Ê¤Î¸¶·¿¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¹¾¸Í»þÂå¸åÈ¾¤ÎÊ¸À¯Ç¯´Ö¡Ê1818¡Á1831¡Ë¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÂçÀµ»þÂåËö´ü¤«¤é¾¼ÏÂ»þÂå¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ¤ËÉáµÚ¤·¡¢1958Ç¯¤Ë¤ÏÂçºå¡¦ÉÛ»Ü¤Ç½é¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¡Ö¸µÏ½¼÷»Ê¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£°Â²Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¹¤¤ÁØ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°®¤ê¼÷»ÊÉáµÚ¤ÎÎò»Ë¡£¤Ç¤ÏÅö»þ¡¢¤ª¼÷»Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ã¤¿¶Ê¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿ºÇ½é¤Î1¶Ê¤Ï¡¢³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤µ¤ó¤Î¡ØÇãÊª¥Ö¥®¡¼¡Ù¡Ê1950Ç¯¡Ë¡£¥Ö¥®¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ë¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÁêÅö»Â¿·¤Ê¶Ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿ÉþÉôÎÉ°ì¤µ¤ó¤È¡¢²Î¤Ã¤¿³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÂçºå¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤²»³Ú¿Í¡£¡Ö¤È¤ê³¡¡ÀÖ³¡¡¤¿¤³¤Ë ¤¤¤«¡¡³¤Ï·¤Ë¡¡·ê»Ò¤Ë¡¡¥¥¹¤Ë¡¡¥·¥ã¥³¡¡¥ï¥µ¥Ó¤ò¤¤«¤»¤Æ¤ª¼÷»Ê¤Ë¤·¤¿¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ü¤«¤ª¤¤¤·¤«¤í¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤«¤é¤Ï¡¢Åö»þ¡¢Âçºå¤Ç¤â¸½Âå¤È¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼÷»Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªÇÔÀï¤Ë¤è¤ë¿©ÎÁÅýÀ©¤Ç¡¢1947Ç¯¤«¤é¤³¤Î¶Ê¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÁ°Ç¯¤Î1949Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î°û¿©Å¹¤¬±Ä¶È¶Ø»ß¤Ë¡£¼÷»ÊÅ¹¤âÅö½é¡¢¶Ø»ß¶È¼ï¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ö1¹ç¤ÎÊÆ¤È°®¤ê¼÷»Ê10¸Ä¤ò¸ò´¹¤¹¤ë°ÑÂ÷²Ã¹©¡×¤È¤¤¤¦ÂÎºÛ¤ò¤È¤Ã¤ÆÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼÷»Ê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©¤ÙÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¼¡¤Î¶Ê¤Ï¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î¡Ø¹¾¸Í¤Ã»Ò¼÷»Ê¡Ù¡Ê1958Ç¯¡Ë¡£ËÜ¿Í¤¬½Ð±é¤·¤¿1959Ç¯¸ø³«¤ÎÅì±Ç±Ç²è¡ØÅìµþ¤Ù¤é¤ó¤á¤¨Ì¼¡Ù¼çÂê²Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¹¾¸Í¤Ã»Ò¼÷»Ê²°¡Ö¼÷»ÊÀµ¡×¤Î´ÇÈÄÌ¼¡Ö¤Ò¤Ð¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°®¤ê¼÷»Ê¡á¹¾¸Í¤Ã»Ò¡×¤À¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¡¢Âçºå¡¦ÉÛ»Ü¤Ç¥Ó¡¼¥ë¹©¾ì¤Î¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥¢¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¸µÁÄ¡¦²óÅ¾¼÷»Ê¤Î¸µÏ½¼÷»Ê¤¬³«¶È¡£¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤·¡¢1970Ç¯Âå¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Ç200°Ê¾å¤ÎÂç¥Á¥§¡¼¥ó¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÈ¯¾Í¤Î°®¤ê¼÷»Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²óÅ¾¼÷»Ê¤ÏÂçºåÈ¯¾Í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·ÀîÆóÏº¤µ¤ó¤Î¡ØÁ´ÆüËÜ¤¹¤·²»Æ¬¡Ù¡Ê1963Ç¯¡Ë¡£¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ¤¹¤·Æ±¹¥²ñÁªÄê¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£¼Âºß¤Î¼÷»Ê²°¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤ª¤Ü¤·¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥¿»¥¤Ë¤Ï¸½ºß¤È¥Þ¥°¥í¡¢¥Ò¥é¥á¡¢¥Ö¥ê¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Í¥¿¤Î¿ô¡¹¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥é¥¹¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£À©ºî¤ÎÇØ·Ê¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿ºî»ì²È¤Î¹ÓÀîÍøÉ×¤µ¤ó¤ÏÃÓÂÞ¤Î¼÷»Ê²°¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¶Ê¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤Î¡ØÌÌ±Æ¶¶¡Ù¡Ê1976Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¤·¤ó¤ß¤ê¤·¤¿±é²Î¥Ð¥é¡¼¥É¡£ÌÌ±Æ¶¶¤È¤ÏÅìµþ¤Î¿ÀÅÄÀî¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Âºß¤Î¶¶¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¶á¤¯¼þÊÕ¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤é¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤ë¤Èº£¤â¸Å¤¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼Ä®¤ÎÉ÷¾ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÃÏ°è¤À¤½¤¦¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¡¢Æ±µï½÷À¤¬Ç®¤ò½Ð¤·¤¿Æü¤Ë¡Ö³Ñ¤Î¼÷»Ê²°¤ØÉ´±ß¶Ì¤ò»°¤Ä»ý¤Á¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡£Åö»þ¤Î²ßÊ¾²ÁÃÍ¤Ï¸½Âå¤Î2.5¡Á3ÇÜÄøÅÙ¡£¡ÖÇ®¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¼÷»Ê¤È¤¤¤¦¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¾¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¼º¾Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢Åö»þ¡¢¼ã¤¤Æó¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°Â¤¤À¹¤ê¹ç¤ï¤»¼÷»Ê¤¬¤´ÃÚÁö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë²Î»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿´îÂ¿ÛêÃé¤µ¤ó¤Ï¤«¤°¤äÉ±¡Ø¿ÀÅÄÀî¡Ù¡Ê1973Ç¯¡Ë¤Îºî»ì²È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«»÷¤¿¶õµ¤´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥Ö¤¬¤Ââ¤Î¡Ø¥¹¥·¿©¤¤¤Í¥§¡ª¡Ù¡Ê1986Ç¯¡Ë¡£¡Ö¥¹¥·¿©¤¤¤Í¥§¡×¤È¤Ï¡¢À¶¿å¼¡ÏºÄ¹¤ÎÏ²¶Ê¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿¹¤ÎÀÐ¾¾¤Î¥»¥ê¥Õ¡£Á¥¤Ë¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿µÒ¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤¿¹¾¸Í¤Ã»Ò¤À¤Ã¤Æ¤Í¡¢¿©¤¤¤Í¤§¡¢¼÷»Ê¤ò¿©¤¤¤Í¤§¡×¤È¼÷»Ê¤ò¿Ê¤á¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼÷»Ê¤ÏÄ¾Á°¤ËÂçºå¤ÇÇã¤Ã¤¿²¡¤·¼÷»Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢°®¤ê¼÷»Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ô¡¹¤Î¾¼ÏÂ¤Î¼÷»Ê¥½¥ó¥°¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢Ãæ¾¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç³Ú¶Ê¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿¤½¤¦¡£¾¼ÏÂ¤Ë¤ª¼÷»Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í²ÅÌçÃ£É×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ø¤Ê¤´¤êÀã¡Ù¤ÎÂØ¤¨²Î¡Ø¤Ê¤´¤ê¼÷»Ê¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¡¢ORANGE RANGE¤Î¡ØSUSHI¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ËÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö²óÅ¾¼÷»Ê¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤¤³¤³40Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¸½¾Ý¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸Ä¿ÍÅ¹¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾¼ÏÂ¤Î¿Í¡¹¤¬¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤Ïº£¤Ë¤¯¤é¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤«¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æü¾ï¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤¶¤ï¤¶²Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤Î´¶³Ð¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ØÃæ¾¥¿¥«¥Î¥ê¡¦¶¶ËÜºÚÄÅÈþ¤Î¾¼ÏÂÒÄ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤è¤ê