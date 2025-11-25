電波クロックのある暮らし。正確な時刻で、毎日を整えてくれる【セイコークロック】の置き時計がAmazonに登場中‼
スヌーズも、タイマーも。あなた仕様の時間設計が叶う【セイコークロック】の置き時計がAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
セイコークロックの置き時計は、標準電波を受信して、常に正確な時刻を表示するSQ790シリーズの電波クロック。窓際など電波の届きやすい場所に置くだけで、自動的に時刻を修正してくれる。万が一電波を受信できない環境でも、クオーツ精度で安定して作動するため、安心して使える。
スヌーズ機能は3タイプを搭載。その日の気分やスケジュールに合わせて「ステップダウン方式」「5分間隔」「スヌーズなし」の中から選択できる。忙しい朝もゆっくり休みたい日も、自由に調整できる設計。
さらにタイマー機能も装備。勉強や料理、運動時などに便利な「カウントダウン」「カウントアップ」が使え、液晶表示も大きく見やすい。電子音アラームは電気的に合成されており、クリアで聞き取りやすいサウンド。
シンプルながら多機能。正確な時間管理と快適な目覚めを、日常のどんな場面にも届けてくれる頼れるクロックだ。
