「絶望感と危機感」山上徹也被告が「安倍元総理が旧統一教会の関連団体へ送ったメッセージ」について語る【安倍元総理銃撃事件／１１月２５日の裁判】

安倍元総理銃撃事件の裁判。山上被告が話した安倍元総理との接点は？



▼淡々と、言葉を選ぶようにして質問に答えた山上徹也被告



１１月２５日も髪を後ろで結び、メガネをかけた姿で法廷に現われた山上徹也被告（４５）。緊張した様子もなく、淡々と、言葉を選ぶようにして質問に答えていきました。



山上徹也被告（４５）は、奈良市で安倍晋三元総理（当時６７）を手製の銃で殺害した罪などに問われています。





事件は２０２２年７月８日、近鉄大和西大寺駅前で起きました。山上被告はこの時、応援演説中の安倍元総理を背後からながめていました。午前１１時３０分、ロータリーの歩道上を駅の方向に歩き始めた山上被告。そして、３０分５１秒。１台の自転車が演説する安倍元総理に近づきます。さらに、台車を押す男性も。通り過ぎようとしたその時、山上被告が車道へと出て安倍元総理のもとへ。カバンから銃を取り出し発砲しました。２回の爆音が鳴り響き、安倍元総理はその場に倒れました。▼徐々に明らかになる安倍元総理がターゲットになった理由山上被告の母親は旧統一教会に入信し、多額の献金を繰り返し破産。一連の犯行は旧統一教会への恨みが動機につながったとされてきました。そして、２５日に開かれた裁判。被告人質問で、最初は旧統一教会幹部への襲撃を狙っていたが、その後、安倍元総理がターゲットになったいきさつが徐々に明らかになりました。（弁護人）「韓鶴子（ハンハクチャ）総裁襲撃など、なぜ一線をこえようと？」（山上被告）「名称変更で何の問題もない団体かのようになった。でも教会信者にとって統一教会は絶対。母は献金のおかげで、（自殺した）兄が天国で幸せに暮らしていると思っていた。ハッピーエンドじゃないですか」▼安倍元総理が旧統一教会の関連団体へ送ったメッセージ 山上被告「絶望感と危機感」旧統一教会への恨みを増大させていった山上被告。そして、安倍元総理が旧統一教会の関連団体に送ったビデオメッセージについては…（山上被告）「最初は（安倍元総理が）現役の間には出ない良識はあったんだなと。逆に１度出てしまったら、これがずっと続いていくんだとしたら、（旧統一教会が）どんどん社会的に認められて、問題のない団体だと認識されると思った。被害を被った側からすると非常に悔しい、受け入れられないなと」（弁護人）「感情的に表現すると？」（山上被告）「絶望感と危機感」（弁護人）「怒りは？」（山上被告）「安倍元総理本人に対してではないけど、そうなっていることに対して、怒りというか……困るという感情」これまでの裁判で山上被告は起訴された内容をすべて認めていて、弁護側は不遇な生い立ちが事件の動機に大きく影響していると訴えています。一方、検察側は被告の生い立ちが量刑判断に影響すべきではないと主張しています。