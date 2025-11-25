ボクシング・WBC世界バンタム級新王者の井上拓真選手が25日、那須川天心選手との試合から一夜明けて会見を行いました。

井上選手は前日24日の王座決定戦で那須川選手と12ラウンドを戦い、3-0で判定勝ち。1年1か月ぶりの再起戦に勝利して王座に返り咲くとともに、キックボクシングから転向後無敗の那須川選手に初黒星をつけていました。

激闘から一夜明けて会見を行った井上選手は、「ベルトに返り咲いたというよりは、強敵である天心選手に勝てたことが1番ほっとしています」と現在の心境を語りました。

「1、2ラウンドは相手のペースというか、そのままいったらずっと天心選手にポイントがいくだろうなという展開だった」と試合を振り返った井上選手。「自分自身も硬くなっているのはわかっていた。このままのペースだと良くないので、『前に詰めていこう』とアドバイスをもらいました」と、3ラウンドから作戦を変えたのが勝因と明かしました。

試合中はファンの“拓真コール”が背中を後押ししました。「天心サイドに負けないぐらいコールが大きかったのでびっくりしました。本当に声援が力になりました」とファンへ感謝しました。

試合直後の会見終了後には那須川選手と言葉を交わす場面も。試合内容について話したと語った井上選手は、最後に冗談で「一発蹴ってもいいですか？」と言われ「それだけは勘弁して」と返したと明かし、記者たちを笑わせます。

そして「(試合が)終わればお互いたたえ合うのがスポーツだと思う。それがスポーツのいいところだなと感じます」と、那須川選手とのリスペクトあふれる関係を言葉にしました。