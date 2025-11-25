夫も巻き込むBBQ、忘年会…。家族ぐるみのママ友会、正直「めんどくさい」が本音【ママリ】

ママ友グループとの付き合いに疲れる

大人数ママ友の付き合いが疲れました😭

きっかけは上の子が赤ちゃんの時に知り合いました。



季節毎イベント開催＋パパ含めての会がBBQ、忘年会その他もろもろあります。

毎回お金もかかるけど子どものためにも参加しなきゃなと思うし、ほぼ皆んな皆勤賞なのでたまに不参加になる私が目立ちます（笑）



長い付き合いだと価値観の違いもあったりして余計に嫌と感じてしまいそんな自分もだめだなーと思います。

ママ友は育児をするうえで心強い存在ですよね。しかし付き合いが長くなると、かえって気を遣いすぎて疲れてしまうこともあります。アプリ「ママリ」にも、ママ友付き合いに疲れるとの投稿がありました。投稿者さんが仲良くしているママ友グループでは、頻繁に集まりを開催しているそう。子どものために参加してあげたい反面、開催の頻度が多いため、お金の面も含めてこれからどう付き合っていくべきか悩んでいるといいます。

投稿者さんの付き合うママ友グループでは、季節ごとのイベントに加えて、BBQや忘年会などパパも含めた集まりを開催しています。参加は強制ではないようですが、ほかのママ友はほぼみんな皆勤賞のため、不参加だと目立ってしまうとのこと。ここまで頻繁に集まりがあると、投稿者さんが出費を気にしてしまうのは当然てすよね。



またママ友グループとは上のお子さんが赤ちゃんのときからの知り合いだそうですが、付き合う期間が長くなるにつれて価値観の違いも感じているといいます。

ママ友との付き合い方にさまざまな声が

この投稿にママリでは、さまざまな声が寄せられていました。その中には「行きたいときだけ行けばよい」といった意見がありました。

ものすごく分かります…💦

～しよ！って誘ってくるけど結局準備や計画はこっちだったり、会っても価値観の違いでモヤモヤして帰ってきたり、疲れますよね🫠

行きたい時だけ行けば良いと思います🥹

子どもだけでなく、投稿者さんがママ友と話して日ごろのストレス解消になっているならよいのですが、疲れを感じるのであれば参加する頻度を落とすのもよいでしょう。人それぞれ価値観は違いますし、それを変えることは難しい話です。



不参加だとグループ内で目立ってしまうとのことですが、そこはあまり気にせず、少しずつ参加の頻度を落として最終的に抜けてしまうのもよいかもしれませんね。



そのほかには「子どもには子どもの人間関係があるからあまり気にしなくて大丈夫」との声もありました。

子どものために参加しなきゃって思うのはなぜですか？🤔

子どもには子どもの人間関係があるので、あまり気にする必要はないと思うし、疲れるなら行かなくて大丈夫ですよ。

子どものために参加してあげたい投稿者さんの思いはとても素敵ですが、毎回参加していると、どうしても時間とお金がかかりますし、合わない人と過ごすのはとても疲れますよね。



子どもたちの関係も小学校に行くと変わってきます。コメントに対する投稿者さんの返事をみると、ママ友グループの子どもたちとは小学校で別の学区になるようなので、そこの関係にこだわりすぎなくてもよいかもしれません。



付き合いが長くなると価値観の違いを感じても、グループを抜けにくかったり、周りに合わせなければならなかったりと、難しい場面が増えてきます。せっかく集まりに参加するなら、子どもだけでなくママも楽しく過ごせるのが理想です。無理して関係を続けようとはせず、ママ友とはほどよい距離感で付き合えるとよいですね。

