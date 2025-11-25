忘れた頃に「元気？」とLINE。夫に連絡し続ける同級生、狙いは何？【ママリ】

夫の同級生の女性のLINEが謎すぎる

相談です。



夫のスマホをたまに見てしまいます。

（お恥ずかしい話なのですが、婚約者（夫ではないです）に不倫された経験があり、たまに見てしまうのです。）



必ず同じ女性（高校の同級生）のラインがたまーにあります。

トークも残されているので、やましいことはないと思うのですが、毎回数個答えて、夫から無視しています。

例えば

女性「今どこに住んでるの？😚」

夫「〇〇市」

など内容は向こうからの一方的な質問です。



数ヶ月に1回「久しぶり😉」から始まるLINEで質問がきていて、この人こんなに素っ気なくされているのに、なんでラインしてくるのかなと疑問です。



私にも男友達はいましたが、結婚してから会っていませんし、LINEすることもないのでしていません。向こうも既婚者。ノリノリで返信してくるならともかく、なぜLINEしてくるのだろう。メンタル強いなあともはや怖いです。



もうすぐ高校の同窓会があるので不安にかられてます。 出典：

qa.mamari.jp

この記事では、数か月に一度夫に高校の同級生である女性からLINEが来ることに不安を感じるという投稿を紹介します。LINEを見る限りやましいことはないようで、毎回夫はそっけない返事を数回してそのまま無視という流れのよう。心配するようなことはないだろうとは思うものの、その女性の心理がわからず投稿者さんはついモヤモヤしてしまうとのこと。夫は高校の同窓会を控えており、その女性と顔を合わせるのではと少し不安に感じているそうです。

夫の同級生の女性から、ときどき届くLINEを見るたびに不安になってしまうという投稿者さん。その女性がなぜ定期的に連絡してくるのか分からず、気持ちが揺れてしまうのも自然なことですよね。



ただ、夫の返信内容を見る限り、特別心配するような雰囲気はなく、投稿者さんを大切にしている気持ちも感じられるように思います。

同級生の女性のLINEに「気になる」との声

この投稿にママリではこんな声がありました。

それは気になりますよね💦



その女性はご主人が結婚されていることは知ってるんですか？😥 出典：

qa.mamari.jp

住んでいる場所を聞いてきたり、一方的に質問を送ってきたりする様子を見ると、「返信が欲しいのかな？」と感じてしまいますよね。お互い既婚者であるにも関わらず、なぜそのような距離の詰め方をしてくるのか、不思議に思ってしまうのも自然だと思います。夫がLINEのアイコンを子どもの写真にしているとのことで、相手の女性も家族がいることは分かっているはず。それでも距離感が曖昧な連絡をしてくるのは、高校時代の延長なのか、特別な意図があるのか…少し気になってしまいますよね。



ただ、その意図を勝手に推し量るよりも、まずは夫がどう感じているのかを知るほうが安心につながるかもしれません。夫婦で気持ちをすり合わせながら、安心できる距離感を見つけられると良いですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）