なんだかデスクがすっきり見えるんです、まとまってるだけで。

USBケーブルに快適さを求めると、しなやかさに行き着くのはご存知の通り。ではしなやかさの次は、どんな要素があると嬉しいのか？

僕としては、まとめやすさなんじゃないかと思うんです。

なぜなら「CIO スパイラルシリコンケーブル」で、ケーブルがまとまっている美しさを実感したので…！

このケーブル、ピタっと吸着するんですよ。ケーブル同士が自然とまとまるから、デスクを占めるケーブルのスペースを減らしたり、あるいはポーチに収納する際にも非常にスッキリした見た目になる。

それでいてケーブル自体もしなやかタイプなので、吸着させないシーンでも使いやすい。伝送速度も最大480Mbps、出力は240Wまで対応とスペック面にも抜かりはありません。

ただ、そこまで強力にくっつくわけではないので過信は禁物。充電器とデバイスの間のケーブルをだらーんとさせず、くるっとキレイにまとめられる、そんなイメージですね。強すぎる磁力はデバイス的にも怖いですし、使った感じもこれくらいで充分だったかな。

しなやか系ケーブルの次をお探しの方は、ぜひ一度「まとまるキレイさ」をお試しあれ。不思議なもので、まとまってると置きっぱなしでも絵になるんですよ。

