タレントの梅宮アンナ（53）が25日放送のニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜後8・00）にゲスト出演。5月に電撃結婚した夫でアートディレクターの世継恭規（よつぎ・やすのり）氏（60）からのプロポーズを回顧した。

梅宮は昨年7月、右の乳房に乳がんの一種である「浸潤性小葉がん」が見つかったことを公表。ステージは3A。抗がん剤治療後の同11月に右胸の全摘出手術を受けた。その後、今年5月に世継と出会い、出会ってからわずか10日での電撃婚を発表した。

世継さんとの結婚について「まさかの結婚でしたね。私ずっとおひとり様で生きていくもんみたいな感じ（だった）」と梅宮。「初めましてしてから10日なんですよ。知り合いだったわけじゃなくて。よく0日婚とかっていうのはありますけど、本当に“初めまして、梅宮アンナです”って言って10日で結婚しちゃったんだよね」と笑った。

友人の紹介で、今年の5月14日に初対面。初日から意気投合したそうで「私も何年もお酒飲んでなくて、でも楽しくて、その日とかも午前3時ぐらいまで飲んで。それで、次の日から“今日何してますか？”“今日何してますか？”“今日何してますか？”って感じで、4日目で“結婚しませんか”になったの」と振り返った。

パーソナリティーの垣花正アナウンサーは「どっちが言ったんですか？」と質問。梅宮は「よっちゃん」と明かし、「ていうのは、私、“ちょっと1つ、いいですか？”って言って、“これたぶん、毎日会っていると写真撮られて記事とかになっちゃうので、そういうの“大丈夫ですか？”って。“やっぱり全部スケルトンになっちゃうんですけど、生活とか”って言ったら、“じゃあ結婚しよ”って言われた」とプロポーズを回顧した。

「もう断る理由がなくて」と梅宮。「“結婚しよう”って言われたら、もう、いいんです、それで。それが一番うれしい言葉だったから。私も50（歳）になっているし、向こうも60（歳）になっているから、あと何年生きるのかなっていうところに差しかかってきてる。“じゃあ一緒にいたいかも”って思ったの」と明かした。

出会ってわずか10日でのスピード婚に“誤解”も多かったといい、「勢い、最初は凄い言われたし、“もうちょっと見合いなよ”みたいに言われたんだけど、“いや、結婚してから見ようと思う”みたいな」と話した。