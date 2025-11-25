¿Í´Ö¹ñÊõ¤¬Áá´ü³«¾ìÍ×Ë¾¡¡¹ñÎ©·à¾ì¤ÎºÆÀ°È÷
¡¡²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ç¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼Çß¶Ì¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼²ÎÏ»¤µ¤ó¤é¤¬25Æü¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤òË¬¤ì¡¢Ï·µà²½¤Î¤¿¤á2023Ç¯¤ËÊÄ¾ì¤·¤¿¹ñÎ©·à¾ì¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤ÎÁá´ü³«¾ì¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤È½ðÌ¾¤ò¾¾ËÜÍÎÊ¿Ê¸²ÊÁê¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£Ê¸²½Ä£¤Ê¤É¤¬º£Ç¯9·î¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿À°È÷·×²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÆ³«¾ì¤ÎÌÜÉ¸»þ´ü¤Ï8Ç¯¸å¤Î33Ç¯ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í×Ë¾½ñ¤ÏÆüËÜÇÐÍ¥¶¨²ñ¤ÈÅÁÅý²ÎÉñ´ìÊÝÂ¸²ñ¤ÎÏ¢Ì¾¡£·à¾ì¤Ç¤ÎÇÐÍ¥ÍÜÀ®¤ä¸¦½¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÎÉñ´ì¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸¦½¤·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤Ê¤¯¡¢Â»¼º¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Ìò¼Ô¤Ê¤É²ÎÉñ´ì´Ø·¸¼Ô¤é¤Î½ðÌ¾2ÀéÉ®Ä¶¤âÄó½Ð¤·¤¿¡£