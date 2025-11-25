Âç´Ø¾º¿Ê³Î¼Â¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡¢¸ý¾å¤Ï¡©¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×
¡¡Âç´Ø¾º¿Ê¤¬³Î¼Â¤Ê°ÂÀÄ¶Ó¤Ï26Æü¤ÎÅÁÃ£¼°¤ËÌæÉÕ¤¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤ÇÎ×¤ß¡¢·è°Õ¤ò¸ý¾å¤Ç¼¨¤¹¡£ÀèÇÚÂç´Ø¤Ï¹¥³Ñ²È¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¤ÎÎ¾²£¹Ë¤ÏË¾ºÎ¶¤¬¡Öµ¤ò°°ìÁ®¤ÎÀº¿À¤Ç¡×¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¤È¤â¤Ë²£¹Ë¾º¿Ê»þ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤·¡¢Î¾¼Ô¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Î»Õ¾¢¡¢°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë°°ÉÙ»Î¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¤Î·Î¸Å¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£²¤½£½Ð¿È½é¤ÎÂç´Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¶×²¤½£¡Ê¸å¤Î¶×²¤½§¡Ë¤Ï¡ÖÂç´Ø¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¤Ë¡¢·Î¸Å¤ËÀº¿Ê¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊ¸¸À¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ãµ®·»Äï¡×¤Î»Í»ú½Ï¸ì¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£µ®¥Î²Ö¡Ê¸å¤Îµ®Çµ²Ö¡Ë¤Ï¡ÖÉÔÙúÉÔ¶þ¡×¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬Æ´¤ì¤ë¼ã¥Î²Ö¡Ê¸å¤Î3ÂåÌÜ¼ãÇµ²Ö¡Ë¤Ï¡Ö°ì°ÕÀì¿´¡×¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¶å½£¾ì½ê¤ÎÍ¥¾¡¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿24Æü¡¢¸ý¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÍèÆü¤«¤éÌó3Ç¯È¾¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Î®¤Á¤ç¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤¹21ºÐ¤Î¿·±Ô¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£