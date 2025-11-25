ONSENSEが、3rdデジタルシングル「ぽかぽかハッピー」を11月26日（いい風呂の日）に配信リリース。あわせて、同日20時にMVが公開される。

同楽曲は、デビュー曲から3作連続でケンモチヒデフミが作詞を担当。さらにsoundbreakersが作曲を手がけた。何気ない日常の中にある“ハッピー”と“ラッキー”をお風呂上がりの幸せに重ね合わせ、『がんばりすぎず、自分らしく』という想いを込めた、『“マイペースでいいじゃんSong”の決定版（今のところ）』だ。

またMVは、1つ屋根の下カオスな世界観の中で、メンバーそれぞれが自由な日常を楽しむONSENSEの魅力が詰まった映像となっている。

さらに、同楽曲の配信日である11月26日20時から『ぬくぬくライブ配信』を予定。同配信では、参加できるメンバーがマイペースに参加してマイペースに話すという。

くわえて『3rdデジタルシングル「ぽかぽかハッピー」配信リリース記念 マイペースオンライン特典会』を12月13日に初開催するほか、『TikTokマイペースシェアキャンペーン』が行われる。詳細は公式ホームページもしくは公式X（旧Twitter）へ。

なおONSENSEは、12月6日に広島グリーンアリーナにて開催される『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演予定だ。

＜ONSENSE コメント＞

ぽかぽかと心があたたまり、ぬくぬくできるちょうどいい“湯加減”の曲になりました。お風呂上がりだけじゃなく、日常のいろんな瞬間にふっと寄り添える一曲になって、みなさんがマイペースになれる時間をそっと応援できる、そんな決定版の曲になれたらうれしいです。ライブでは〈ハッピー・ラッキー〉の振り付けを一緒に楽しんでいただきたいです！今年の最後は、「ぽかぽかハッピー」を聴いて、ぬくぬくとお過ごしください。

（文＝リアルサウンド編集部）