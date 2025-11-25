ポイントが貯まりやすいと思う「JCBのクレカ」ランキング！ 2位「JCBプラチナ」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行の計画を立て、予約や準備を始めている人も多いのではないでしょうか。高額になりがちな旅費や準備の出費は、よりお得で賢いクレジットカードで済ませたいところです。
All About ニュース編集部では、2025年11月17〜19日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「クレジットカードに関するアンケート」を実施しました。
その中から、ポイントが貯まりやすいと思う「JCBのクレカ」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「ちょっとした買い物でもポイントがつくので貯まりやすい」（20代男性／東京都）、「優待店だと最大20倍なので」（30代女性／神奈川県）、「ポイント還元率が高く、スタバなどでも高還元を受けられるためです」（20代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「年会費無料で常にポイントが2倍になるため、日常の買い物でも効率的にポイントが貯まる点が魅力」（40代男性／北海道）、「年会費無料でポイント還元率が高く、ネットショッピングに強いから」（50代女性／兵庫県）、「スターバックスでオンライン入金・オートチャージで10倍のポイントをもらえたり、JCBオリジナルシリーズパートナーの店舗で２倍以上のポイントがもらえるところです」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：JCBプラチナ／53票「JCBプラチナ」は、JCBが発行するゴールドカードよりもさらにハイグレードなカードです。最大の魅力はコンシェルジュサービスや豪華な優待特典ですが、ポイントシステムも充実。JCBプラチナの通常のポイント還元率は0.50％ですが、「JCBオリジナルシリーズパートナー」で利用するとポイント倍率がアップします。これにより、日常のちょっとしたお買い物でも効率よくポイントを貯められるのが大きな魅力です。
1位：JCBカード W／131票「JCBカード W」は、年会費が永年無料の若年層向けカードでありながら、基本のポイント還元率が1.0％と高水準なのが魅力です。さらに見逃せないのが、「JCBオリジナルシリーズパートナー」でのポイントアップ。Amazon.co.jpやセブンイレブンでは4倍、スターバックスeGiftなら最大21倍というびっくりするような特典があります。日常の出費をこのカードにまとめるだけで、効率よく大量のポイントを貯めることができることから多くの票を集めました。
