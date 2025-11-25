「愛妻家ですね」プロ野球選手、美人モデル妻との2ショット公開「お顔小さい 可愛い」「綺麗ですね」
広島東洋カープに所属する小園海斗選手は11月23日、自身のInstagramを更新。同日に行われた「カープファン感謝デー2025」に参加し、妻でモデルの渡辺リサさんとのツーショットを公開しています。
【写真】小園海斗＆美人妻の仲良しショット
この投稿にファンからは、「ファン感お疲れ様でした！愛妻家ですね これからも仲良しでいてくださいね」「オフ楽しんでください 奥様も離れ離れのシーズンが終わって嬉しいでしょー」「素敵なお写真ですね！来シーズンもカープの応援はもとよりプロ野球が楽しみなので小園選手の活躍で盛り上げてください」「奥様、お顔小さい 可愛い」「奥さん綺麗ですね」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「素敵なお写真ですね！」小園選手は「今日のファン感ありがとうございました！自分としても1年目以来のマツダでのファン感ですごく楽しまさせてもらいました！結婚してからなかなか来れずやっと叶った妻との写真です！最高の1日になりました」とつづり、1枚の写真を掲載。美しい妻と寄り添うように立つ小園選手の姿が写っています。
妻としてのコメント渡辺さんも自身のInstagramで2人の写真を公開。小園さんについて、「今年も1年間ありがとうございました。小園に携わって下さった全ての方に感謝します」とコメントし、ファンへの感謝の気持ちを述べています。今シーズン、小園さんはセ・リーグ首位打者と最高出塁率の2冠を達成する大活躍を見せました。来シーズンも夫婦で支え合いながら、さらなる飛躍を期待したいですね。
