岐阜市の金華山にそびえる岐阜城からの夜景を独占できる「夜間貸し切り」プランが11月21日、1組限定で行われました。



アルコールを片手に盛り上がる宴会、中には甲冑姿の男性もいます。実はこの宴会、織田信長が全国統一を目指した拠点として知られる、岐阜城の天守閣で行われました。

当選者ら：

「最高ですね、人生で一番最高です」

「光栄なことだと思います」



このイベントは岐阜市が企画したもので、1組限定で貸し切れるプランを10月に募集しました。105件の応募の中から地元企業の経営者団体が見事当選し、「城の主」となりました。

この日は、普段禁止されている飲食も持ち込みOKで、さらに、この日のために打ち上げられた花火を上から見下ろすこともできます。

貸し切り料金は、岐阜城のある金華山の標高329メートルにちなみ、32万9000円と高額でしたが、それ以上の価値ある夜に大満足の様子でした。



当選者：

「強運を持ちながら、残りの人生をいいように羽ばたいていけるように、景色を焼き付けて頑張っていきたいと思います」



岐阜市は、今後も岐阜城の新たな活用方法を模索したいとしています。