±ð¤ä¤«¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù(28)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤Î¥¥é¥¥éµ±¤¯¥Ô¥¿¥Ô¥¿¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿º£ÅÄ¤Î¼¡²óºî¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯(38)¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥á¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥é¥Ö¡×(²¾)¤Ë·èÄê¡£2026Ç¯¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ï13Æü¤Ë¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥×¥ì¥Ó¥å¡¼ 2025¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£º£ÅÄ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°X¤¬¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡µ±¤¯¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢Î¾ÏÓ¤ò¸å¤í¤Ë²ó¤·¤Æ±ð¤ä¤«¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±Æ¤¬¤Þ¤ë¤ÇÅ·»È¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö±Æ¤Þ¤ÇÂº¤¤½÷¿ÀÍÍ¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÅ·»È¤Ç¤¹¡×¡Ö±©¤¬À¸¤¨¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤«Èþºù¤Á¤ã¤ó¤¬¤·¤¿¤Î¤«¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Æ¤âÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤È»¿¼¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£