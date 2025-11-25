顔を近づけ密着する婦の姿にファン歓喜

「実際に籍を入れたのは3年前に遡るのですが…」と昨年報告した人気バンドメンバー同士の猊徂悒轡腑奪鉢瓩肪輒椶集まっている。

夫でロックバンド「go!go!vanillas」の胗沢進太郎との2ショットを披露したのは、3人組ガールズバンド「SILENT SIREN」の山内あいな。「いつも色々ありがとう!!!!!」とコメントし「#いい夫婦の日」とハッシュタグを添え、夫婦の仲睦まじい姿を3枚公開。ファンを喜ばせている。

SNS上では「幸せに満ち溢れてます」「こういう写真を待っていました」「いつまでもお幸せにね」などのコメントが寄せられた。

昨年、山内は胗沢と結婚していたことを発表。「実際に籍を入れたのは3年前に遡るのですが、当時はコロナ蔓延の真っ只中で世の中の状況を考えた事と、その後は、お互いにそれぞれの所属事務所の独立という人生の大きな転換点に向かっている最中だったこともあり、それらが落ち着いたタイミングにお伝えしたいと2人で話し合った結果、やっと発表することができました」と打ち明け話題となっていた。