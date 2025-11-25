スポーツニッポン新聞社が制定する「2025年度 プロ野球最優秀バッテリー賞」の表彰式が25日、都内のホテルで開かれた。セ・リーグは阪神の村上頌樹投手（27）と坂本誠志郎捕手（32）、パ・リーグは日本ハムの伊藤大海投手（28）と伏見寅威捕手（35）が受賞。4選手には副賞と賞金100万円が贈られた。

東海大時代は菅野智之、オリックスでは山本由伸、日本ハムでは伊藤大海と沢村賞投手とバッテリーを組んできた伏見。「まあ、たまたま良い縁があったというか、それに尽きる感じですね。僕が何かをしているわけではなく、投手が努力してそれが結果につながっているだけなので。自分がどうというわけではない」と謙遜した。

3投手の共通点を聞かれると「やっぱり、オンとオフの使い分けが上手いのかな」。シーズン中も趣味の釣りを楽しむ伊藤については「使い分けがうまいと言えるのかな〜。こんなガン黒になってまで、体の疲れが取れませんっていうぐらいだから。もっとすごい成績を残せそうかなと思うが」とイジリながらも「オンオフの使い方が上手いなと思う」と評した。