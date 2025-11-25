タレントの梅宮アンナ（53）が25日放送のニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜後8・00）にゲスト出演。5月に電撃結婚した夫でアートディレクターの世継恭規（よつぎ・やすのり）氏（60）が結婚決めた瞬間を明かす場面があった。

梅宮は昨年7月、右の乳房に乳がんの一種である「浸潤性小葉がん」が見つかったことを公表。ステージは3A。抗がん剤治療後の同11月に右胸の全摘出手術を受けた。その後、今年5月に世継と出会い、出会ってからわずか10日での電撃婚を発表した。

世継氏との結婚について「まさかの結婚でしたね。私ずっとおひとり様で生きていくもんみたいな感じ（だった）」と梅宮。「初めましてしてから10日なんですよ。知り合いだったわけじゃなくて。よく0日婚とかっていうのはありますけど、本当に“初めまして、梅宮アンナです”って言って10日で結婚しちゃったんだよね」と笑った。

そもそもは世継氏と仕事をしていた同級生の友人の紹介だったという。最初は今年2月に「アンナに合いそうな人がいるんだけどなあ」と勧められたことだったというが、当時はまだ梅宮は抗がん剤治療中だったこともあり、考えられなかったという。ただ、治療を経て、結婚に後ろ向きだった心境にも変化があったことからあらためて「どんな人かって見たい」と世継氏のインスタを教えてもらうと「私のタイプだったんですよ、インスタが」「私、たぶん気が合うな」とピンと来てしまったという。

そこから友人にあらためてセッティングを依頼。ただ、世継氏は当初、「嫌なんだけど」と前向きではなかったそう。世継氏は十数年前にある誕生日パーティーで梅宮を見かけたことがあり、会話も交わしていたことで、「パーティー好きで、上から目線で不機嫌女っぽい」とイメージを持っていたんだとか。ただ、そこから友人が梅宮ががんの闘病中であることなど教え、それをきっかけに梅宮のインタビューなどを読んでくれたといい、「俺の思っている人と違うのかも」と気落ちも変化。今度は世継氏側から「会いたい」となり、今年5月14日に初対面を果たした。

梅宮の初対面の印象は「あ、インスタの人だ」というものだったそうで、「最初のあいさつが一番肝心だと思っているから、“どうもこんにちは。梅宮アンナです。初めまして。よろしくお願いします”って頭を下げたんですよ、深々と。で、（世継氏が）“あ、座ってください、座ってください”ってなって、“はい”って言って、それでも私座らなくって。で、相手が座ってから座ったんですよ。これ私の普通の、スタンダードなあいさつなんですけど、これで結婚しようと思ったんだって。後から教えてくれたんだけど」とまさに初対面で結婚を決意していたことを照れくさそうに明かした。

その後、「その日も私も何年もお酒飲んでなくて、でも楽しくて、その日とかも、午前3時ぐらいまで飲んで。それで、次の日から“今日何してますか？”“今日何してますか？”“今日何してますか？”って感じで、4日目で“結婚しませんか”になったの」とした。