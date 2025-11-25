お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶ（46）とお笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42）が24日深夜、テレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。「売れてない中堅芸人」のSNS配信について語った。

番組では「今年溜まった本音を吐き出す『MC毒出しノート2025』」と題し、中堅芸人への本音をつづった久保田の毒出しノートの中身を紹介。そこには「売れてない中堅芸人が毎日TikTok配信してる。飯を食ったりギフトをおねだりしたり、このままやり続けるのかな。もう終わりにしよ」との訴えが。

久保田は「中堅芸人がTikTokするのは別にいい。ただ、悲しくなんのよ。あんたたちにも応援者たちがいた。そんな人たちがこれを見た時、現実とこの世界のつらさを押し付けられてることに対して、嫌な思いしないのかなと思う」「昔は苦労してでも芸事で少ないお金でも生活してた。生活できなかったらバイトしてた。汗を流す美学があってそこで芸人やってる。なのに、こんなことしてる、TikTokで。簡単に手を出してしまってる。そんな簡単じゃないよこの世界って知ってるのに、簡単なものに手を出すなよ。好きやから言ってんねん」とコメント。

井口も「芸人みんなにかっこよくいてほしい。なにをちょっといい暮らしがしたいんだよっていう。プライド捨ててまで…って思っちゃう。お金がいるのは分かるけど、芸人だよ？って思っちゃう。“子供がいる”とか言うけど…本当にこれは語弊あるけど、知らんがなって話。それを言い訳にされたら何も言えない」と久保田に同調し、投げ銭するファンに対しても「汚ねえ中堅芸人をなんで応援するんだよお前ら！劇場見に行けよそれだったら！」とかみついた。