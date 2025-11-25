俳優の前田敦子（３４）とリリー・フランキー（６２）が２５日、都内で行われたプレミアムチョコレートブランドのＬｉｎｄｔ「シグネチャープラリネ」新商品発表会に登場した。

２人が会うのは、約１０年ぶり。前田が「秋元（康）先生のまぶダチなので、リリーさんは近い感じがする」というと、リリーは「秋元さんの心のセンターは俺です。あっちゃんの次のセンター」とにっこり。仲良くトークセッションにのぞんだ。

新商品の７つあるフレーバーのうち、ミルクティープラリネとダーク７０％カカオプラリネを試食。前田は「すっごい食べやすいのに、ちゃんとミルクティーの大人のチョコレート。高級なのが分かります」と大満足。リリーも「俺がいうとウソっぽくなる」とボケつつも「ウイスキーとも合う。大人の男の人に対するプレゼントにも、とてもいい」と太鼓判を押した。

前田自身、リンツの表参道店によく行くそう。「差し入れるとすごい喜んでもらえる。表参道店は好きなだけ詰められるんですよ」と笑顔を見せた。リリーは「離れて会えていない好きな人にあげたい。お手紙と一緒にね。これでフラれたら手の施しようがない」と笑いを誘った。

前田は１２月に行われるＡＫＢ４８の２０周年コンサートにも言及。「スペシャルな日になります。私も客席で子どもが見ます」と明かし「（リンツの差し入れは）とんでもない値段になります。リリーさん見に来てくれないんですか」と暗におねだり。リリーが「そうなりますよね。秋元さんに言っておきます」というと、大喜びだった。