米国を拠点に活動するお笑い芸人のたむらけんじが２５日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。お笑い「コンビ・クロスバー直撃」の渡邊センスの裁判での判決に言及した。

ダウンタウン・松本人志の女性問題の報道に関して、写真週刊誌「ＦＲＩＤＡＹ」の記事で名誉毀損（きそん）されたとして、お笑いコンビ・クロスバー直撃の渡邊センスが、講談社に対して損害賠償や訂正記事を求めた訴訟の判決が２５日、東京地裁であり、東京地裁は２２０万円の賠償を命じた。

たむらは「完っっ全に勝ったりました！！ 沢山（たくさん）の応援ありがとうございました ここからです」を伝えた渡邊のポストを引用。その上で「ナベ、長い間ほんまにお疲れさんでした。真実を知ってる僕達は負ける事なんて１００％ないってわかってたけど、嬉（うれ）しいなぁぁぁぁぁ！！！！！！」と投稿。

「お前がこの報道で『お母ちゃんに辛い思いさせてるのが１番悲しい』って泣いてるのを電話越しで聞いた時、ほんまにたまらん気持ちになった」と明かし、「これからは大好きなお笑いをおもいっきりやってください。ダウンタウンプラスで観（み）れるのを楽しみにしてる」とつづった。