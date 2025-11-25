近藤千尋、名古屋旅行中の子どもたちとの写真公開「撮影は旦那さん？」「楽しそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/25】モデルの近藤千尋が11月24日、自身のInstagramを更新。名古屋旅行の写真を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】35歳3児の母モデル「撮影は旦那さん？」子どもたちとの写真公開
近藤は「名古屋といえばひ、つ、ま、ぶ、し笑」「熱田神宮にも行けて（何年ぶりだろう）一泊二日の旅行、楽しかったです」とつづり、名古屋旅行中のショットを公開。マグカップを持ちながら、子どもと一緒に写るショットなどを披露した。
また近藤は「リフレッシュできたのでまた年末まで駆け抜けます」ともコメントしている。
この投稿には「お子さんも楽しそう」「撮影は旦那さんかな？」「素敵な思い出」などといったコメントが寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
