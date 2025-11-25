ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡ÖFirst Love ½éÎø¡×ÇÛ¿®Æü¤ËÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¤È¤ÎÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö3¼þÇ¯µÇ°ÆüÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/25¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÌÚ¸ÍÂçÀ»¤¬11·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¡¦È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖFirst Love ½éÎø¡×ÈþÃËÈþ½÷¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¦
ÌÚ¸Í¤Ï¡Ö±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡Ù¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤À¤Ã¤¿è½²Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢±Ç²è¡ÖWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡×¡Ê12·î5Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÈ¬ÌÚ¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢È¬ÌÚ¤È¤ÏNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ÖFirst Love ½éÎø¡×¡Ê2022¡Ë¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼õ¤±¡Ö¡ØFirstLove½éÎø¡Ù¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¡£¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï²Æì¤Ç¤Î»£±Æ¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥í¥±ÃÏ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤È¤Ï¡ÊÈ¬ÌÚ¡Ë¤ÈÜÀ°æ¡ÊÌÚ¸Í¡Ë¤È¤·¤Æ¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖFirst Love ½éÎø¡×¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿2022Ç¯11·î24Æü¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É3Ç¯¡£È¬ÌÚ¤ÏÌÚ¸Í¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¡ØFirst Love ½éÎø¡ÙÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤«¤é3Ç¯¡ª¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¤Ç¡¢½éÎø°ÊÍè¤Ë¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Ã ¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿Í¤ÏÆ±ºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÊÂÌÚÀ²Æ»¡Êº´Æ£·ò¡Ë¤ÈÌî¸ýÌé±Ñ¡ÊËþÅç¤Ò¤«¤ê¡Ë¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤¿¾¯Ç¯´ü¤È¾¯½÷´ü¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¡ÊºîÉÊ¤Î¡Ë3¼þÇ¯µÇ°ÆüÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÆÃÊÌ¤Ê2¿Í¡×¡ÖÌ´¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ê¤¬¿¨¤ì¤½¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÌé±Ñ¤ÈÀ²Æ»¤Ï±Ê±ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
【写真】「First Love 初恋」美男美女、満面の笑みで寄い合う
¢¡ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤È¤ÎÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡ÌÚ¸ÍÂçÀ»¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
