丸高愛実、サッカー元日本代表夫との密着ショット公開「美男美女」「お似合い」の声
【モデルプレス＝2025/11/25】タレントの丸高愛実が11月24日、自身のInstagramを更新。夫でサッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏との2ショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「美男美女」貴重な夫婦ショット
丸高は「夫婦でトークショー」とつづり、楽屋でのオフショットを公開。柿谷の肩に頭を乗せ、密着してピースをする姿や、2人でポーズをばっちりと決めた姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「美男美女」「お似合い」「推し夫婦」「貴重な夫婦ショット」などと反響が寄せられている。
丸高は、2016年に柿谷と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
◆丸高愛実、柿谷曜一朗との夫婦ショット公開
◆丸高愛実の投稿に反響
