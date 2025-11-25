¡È¥¿¥¤¥×¥í¡ÉÎëÌÚÎ¿¡õ»³º¬¹Ò³¤¡Ö¤²¤¤¤Ë¤ó¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤¿¡×¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²Àï ¥À¥ó¥¹¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òTELASA¤Ç¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/25¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚÎ¿¤È»³º¬¹Ò³¤¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤²¤¤¤Ë¤ó¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤¿¡×¡£TELASA¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Î¥À¥ó¥¹¥á¥¤¥¥ó¥°¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×½Ð±é¼Ô¡¢¾Ð´éÁ´³«¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥À¥ó¥¹ÈäÏª
Æ±¶É¤Î¿¼Ìë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¾¡¼¥ó¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥éÂçºîÀï¡×Æâ¤Î·îÂØ¤ï¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÏÈ¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡×¡£11·î¤Î·îÍËÆü¤ËÆÏ¤±¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î½ÕÆü½Ó¾´Ê±¤¹¤ëMC¥«¥¹¥¬¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¦¥¿¡¼¥Í¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¤²¤¤¤Ë¤ó¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤¿¡×¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ·Ý¿Í¤ä¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë·Ý¿ÍÃ£¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ³Ø¤Ó¤Î¿¼¤¤¡Ö¤²¤¤¤Ë¤ó¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤¿¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÍÄ»ù¸þ¤±²ÎÈÖÁÈ¤À¡£
TELASA¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤âÊüÁ÷¤·¤Æ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÎã¤¨¤ë¡¢¥È¥à¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¡Ö¿Í´Ö¤ÏÆù¥í¥Ü¥Ã¥È¡¡Ç¾¤ß¤½¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¡£¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤Î¤ß¸«¤é¤ì¤ë¡¢¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¤ªËõÃã¤Î¡¢¥³¥¢¥é¤ä¾Ý¤ä¥¥ê¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿»Ò¶¡Ã£¤Ë¿Íµ¤Æ°Êª¤ÎÃÎ¤é¤¶¤ì¤ëÈëÌ©¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¯¡¼¥×¡ª¤É¤¦¤Ö¤Ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡×¡¢ÀáÌó²È¥ª¡¼¥É¥ê¡¼½ÕÆü¤¬¥â¥Î¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²Î¤¦¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥Ç¥¹¥á¥¿¥ë¡×´°Á´ÈÇ¤Î3¶Ê¤ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢MC¥«¥¹¥¬¤³¤È½ÕÆü¤¬»ý¤Á¥Í¥¿¤òµÕºÆÀ¸¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë¡Ú¤®¤ã¤¯¤µ¤¤¤»¤¤ ¤±¤ó¤¤å¤¦¤¸¤ç¡Û¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤ËTELASA¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×½Ð¿È¤ÎÎëÌÚ¤È»³º¬¤Î¥À¥ó¥¹¥á¥¤¥¥ó¥°¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ø³«¡£¥¿¥¤¥×¥í¤ò·Ð¤Æ¤Îº£¤Î´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤äÁÛ¤¤¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÊ¹¤¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¿¼·¡¤ê¡£µ®½Å¤Ê¥À¥ó¥¹Îý½¬¡õËÜÈÖ¤Ë¤âÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
¡Ötimelesz project-AUDITION-¡×¸µ¸õÊäÀ¸¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥·¥ç¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¿ÆÍ§Æ±»Î¡¢¸½ºß¤Ï¤ª¸ß¤¤¥½¥í¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÎëÌÚ¤È»³º¬¡£º£¤Ç¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¡ÖËÍ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤ÎÃæ¤ÇÊÌ³Ê¡ÊÎëÌÚ¡Ë¡×¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡Ê»³º¬¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Î¾»×¤¤¤Î2¿Í¡£»£±Æ¤ÏÊÌ¡¹¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÂ©¤Î¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¢¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥á¥¿¥ëÄ´¤Î¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥Ç¥¹¥á¥¿¥ë¡×¤È¡¢´ÕÄêÃî´ã¶À¥Ý¡¼¥º¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤«¤ó¤Æ¤¤¤À¤ó¡×¤Î2¶Ê¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ê¹¥ÎÉ¤¤¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢»ÒÌò¤Èµº¤ì¤ÆÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÎëÌÚ¤ä¡¢Á´ÎÏ¤Ç½ÕÆü¤Î¥Í¥¿¡¦µ´´¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë»³º¬¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤2¿Í¤ÎÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÎëÌÚÎ¿¡õ»³º¬¹Ò³¤¡Ö¤²¤¤¤Ë¤ó¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤¿¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã
¢¡ÎëÌÚÎ¿¡õ»³º¬¹Ò³¤¡¢¥À¥ó¥¹¥á¥¤¥¥ó¥°¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸ø³«
¤µ¤é¤ËTELASA¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×½Ð¿È¤ÎÎëÌÚ¤È»³º¬¤Î¥À¥ó¥¹¥á¥¤¥¥ó¥°¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ø³«¡£¥¿¥¤¥×¥í¤ò·Ð¤Æ¤Îº£¤Î´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤äÁÛ¤¤¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÊ¹¤¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¿¼·¡¤ê¡£µ®½Å¤Ê¥À¥ó¥¹Îý½¬¡õËÜÈÖ¤Ë¤âÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
