Ｊ１神戸のＤＦ永戸勝也（３０）が２５日、中国・上海で、アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）１次リーグ東地区第５戦・上海申花戦（２６日）の前日公式会見に出席し「カップ戦の決勝で敗れてから時間はたっていないが、こうして素晴らしい相手と試合ができるので、落ち込んでいる暇はない」と意気込みを語った。

２２日に行われた天皇杯決勝は町田に敗れ準優勝となり、今年の国内タイトルを逃した。しかしアジア王者に臨むＡＣＬＥは、前節までの時点でリーグ東地区の首位。「タイトルを取ることを考えると、明日も勝たなければいけない試合だと思うので、そこに向けていい準備をしたい」と切り替えて挑む。

横浜Ｍに在籍していた２月に、前回大会で上海申花と対戦経験がある。「勝利したが簡単な試合ではなかったと覚えているし、明日も簡単な試合にはならないと思う。僕も含めて１００％の力でプレーすることが重要で、集中して試合に臨みたい」と気を引き締めた。

吉田孝行監督（４８）は「相手チームは個の質が高いし、非常にいいチームですが、自分たちもいい準備をして明日の試合に臨めれば」と、勝ち点を積み重ねてリーグ突破を見据えた。