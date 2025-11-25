巨人やレッドソックスで活躍した上原浩治氏が２５日、インスタグラムを更新。再会した清原和博氏との２ショットを投稿した。

上原氏は「清原さん！！ありがとうございました 久しぶりにお会いして、かなり興奮しちゃいました…」と感激。笑顔の２ショット写真を添え、「雰囲気がすごい柔らかくなっていて、優しさが溢れていました マジで涙が出そうなところで堪えました」とつづった。

ハッシュタグを付け「興奮」「鳥肌」などと記し、「ぜひ、また宜しくお願いします！！やっぱりスターです」と、メッセージを送った。

上原氏は２３日に東京ドームで行われたイベント「ジャイアンツ・ファンフェスタ“延長戦”〜２００２年優勝メンバー同窓会〜」で清原氏と再会。当日、上原氏は「（０５年に巨人を退団し）清原さんがオリックスに行ってから会っていないので、だいぶ久しぶり」と笑顔を浮かべていた。

コメント欄には「すごい２ショット」、「激アツなお写真」、「表情が柔らかい」、「ファンを代表して泣いてください」、「二人ともエエ顔」、「泣けちゃいます」などの声が寄せられている。