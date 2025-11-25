日本撃破のオーストリアがU-17W杯決勝進出!! 大ブレイクの左MFが7戦9ゴール、GLで日本に敗れたポルトガルと激突へ
U-17ワールドカップは24日、準決勝を行い、オーストリアとポルトガルが決勝に進出した。オーストリアは日本が準々決勝で敗れた相手で、ポルトガルは日本がグループリーグ最終節で2-1の勝利を飾った相手。いずれも廣山ジャパンと対戦した国同士が世界一をかけて激突することが決まった。
準決勝第1試合ではオーストリアがイタリアと対戦した。オーストリアは日本戦で異質な存在感を放っていた198cmのCBイフェアニー・ヌドゥクウェが出場停止という厳しい状況ながら、日本戦同様にゴール前での堅守を見せると、後半12分にスルーパスから左サイドハーフのMFヨハネス・モセルが先制点。さらに同アディショナルタイム2分にはモセルが直接FKを叩き込み、2-0で勝利した。
なお、オーストリア2部リーフェリング所属のモセルは今大会、ここまで7試合で9ゴールを記録しており、得点ランキング首位を独走中。ゴールを決められなかったのは途中出場だったグループリーグ第3節ニュージーランド戦(◯4-1)のみで、先発した試合は全試合得点中、それもイングランドとイタリア相手に2得点ずつという圧倒的なインパクトを残している。
第2試合ではポルトガルとブラジルが対戦。両チームともに強烈な前線を擁して勝ち上がってきたが、準決勝の雰囲気に合わせてリスクの低いせめぎ合いが繰り広げられ、0-0のまま規定の90分を終えた。PK戦ではいずれも5人目のキッカーが失敗するという難しい状況の中、最後はブラジル後攻の7人目が枠を外し、ポルトガルの決勝進出が決まった。
決勝戦は今月27日、カタールW杯で日本がドイツとスペインを破ったことでも知られるハリファ・インターナショナル・スタジアムで行われる。
