「サッカーは変わってしまった」ミランの10番ラファエル・レオンが複雑な思いを語る
ミランの10番FWラファエル・レオンが好きなプレースタイルを語る中で「今はサッカーが変わってしまった」と指摘した。アメリカ『CBSスポーツ』が伝えている。
レオンは出演した番組で憧れの選手を挙げ、彼らのように観客を沸かせるスタイルこそが自身の原点であると強調。現代サッカーへの複雑な思いも吐露している。
「正直に言うと、僕は1対1の場面が好きだ。つまり1人、2人、3人とDFをドリブルで抜いていくようなプレーが好きなんだ。でも、サッカーは変わってしまい、スタッツも重要だということは分かっている」
「僕はあまりスタッツが好きではない。ロビーニョ、ロナウジーニョ、クアレスマ、クリスティアーノを見て育ってきた。そういうタイプの選手がピッチ上で何をするかを見て、ワクワクしていた」
一方で、現在のミランでの役割やマッシミリアーノ・アッレグリ監督との関係には満足しているようだ。「監督は僕に多くのことを要求しない。ただ『自由にプレーしろ』とだけ言われている」と明かし、「監督は僕がボールを持った時に何ができるかを分かっているし、ボールを持っていなくてもチームに貢献できることを知っている」と指揮官からの信頼を語った。
