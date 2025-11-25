高市首相「日米間の緊密な連携を確認できた」　“台湾有事”答弁への中国反発の中、トランプ大統領と電話首脳会談

高市首相の「台湾有事」をめぐる国会答弁に中国が強く反発する中、高市首相は25日、アメリカのトランプ大統領と電話で会談しました。

国会記者会館から、フジテレビ政治部・高橋洵記者が中継でお伝えします。

トランプ大統領は、24日の中国・習近平国家主席との会談を受けて、高市首相に電話会談を呼びかけたということで、首相周辺は「米中をやったらすぐ日米をやる」、「相当いい関係だ」と話しています。

高市首相：

先般のトランプ大統領の訪日に続きまして、日米間の緊密な連携を確認できた。トランプ大統領からは、私とは極めて親しい友人であり、いつでも電話をしてきてほしいというお話がありました。

電話会談は午前10時から約25分間行われ、トランプ大統領は、米中電話会談など最近の米中関係について説明しました。

注目される台湾問題をめぐるやりとりについて、高市首相は「会談内容の詳細は差し控える」と明かしませんでしたが、政府関係者は「台湾海峡の平和と安定の重要性を確認した」としています。

会談後、高市首相は記者団に「日米の緊密な連携を確認できた」と述べ、日中に溝があっても、日米同盟は盤石であることを強調しました。