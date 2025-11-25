ÅÏî´½í¡¢½µ´©»ï¤ÎÄ¥¤ê¹þ¤ß¼õ¤±¤¿·Ð¸³ÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ªÃã¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ó¥¸¥Í¥¹·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖREAL VALUE¡Ê¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î24Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÅÏî´½í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬¡¢MC¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ËÄ¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤â¤Î»£¤ì¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¡×
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖºÇ¶á¤Ï½µ´©»ï¤¬Ä¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ë¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÅÏî´¤µ¤ó¡£¡ÖÂ¿Ê¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢Ä¥¤ê¹þ¤ß¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö²È¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¡£²È¤ÎÁ°¤Î¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤È¤«¤ËÄä¤á¤È¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¼Ö¤«¤é¸«¤Æ¤ë¤È¤«¡¢É½¤Ë¤âÎ¢¤Ë¤â¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¤¤¯¤é¡Ê¤ª¶â¡Ë¤«¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë»ä¤ËÄ¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤â¤Î»£¤ì¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¡×
¡Ö°ì²ó¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤´¨¤¤Æü¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ªÃã¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤â¤½¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£Ä¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤«²Ã³²¼Ô¤Î²È¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤·¤Æ¡¢¼èºà¤·¤í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¿È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥³¥¿¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Á¤ã¤ó¤È¼èºà¤·¤Æ¤ëµ¼Ô¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤È¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤ªÃãÍß¤·¤¤µ¼Ô¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÂÏÇ¤¸¤ã¤ó¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£